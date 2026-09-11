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Opinion: पश्चिम से पूरब तक अखिलेश की सियासत पर संकट, उधर जाट नाराज, इधर राजभर और कांग्रेस भी बने चुनौती

सपा के लिए सबसे बड़ी परेशानी शायद यह है कि जिस कांग्रेस के साथ 2024 में गठबंधन ने उसे मजबूत चुनावी स्थिति दी थी, वही कांग्रेस अब 2027 के लिए अपने विस्तार की कोशिश कर रही है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 11, 2026, 06:07 PM IST

Opinion: पश्चिम से पूरब तक अखिलेश की सियासत पर संकट, उधर जाट नाराज, इधर राजभर और कांग्रेस भी बने चुनौती

Opinion: पश्चिम से पूरब तक अखिलेश की सियासत पर संकट. (फोटो- IANS)

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लेखक- डॉ सुनील कुमार मिश्र

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं. पार्टी के सामने चुनौती सिर्फ बीजेपी और योगी सरकार की नहीं है, बल्कि उसके भीतर और बाहर बनते-बिगड़ते राजनीतिक समीकरण भी अखिलेश यादव के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं. एक तरफ पुराने सहयोगियों के साथ रिश्तों में तल्खी है तो दूसरी तरफ नए सहयोगियों को साधने की चुनौती. कांग्रेस अपने तेवर दिखा रही है, सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर लगातार सपा पर हमलावर हैं और इन सबके बीच पार्टी के भीतर की खींचतान अलग सिरदर्द बनी हुई है.

पश्चिमी यूपी में भारी पड़ रही 'चवन्नी’

समाजवादी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल राह पश्चिमी यूपी में दिखाई दे रही है. पहले यहां सपा के भीतर की अंतर्कलह चर्चा में थी, लेकिन अब अखिलेश यादव के ‘चवन्नी’ वाले बयान और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल और राजकुमार भाटी के अमर्यादित बयानों ने सपा की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. जाटों में भारी नाराजगी है. यही वजह है कि सहारनपुर में अखिलेश यादव को दो बार प्रस्तावित रैली टालनी पड़ी और बुलंदशहर का कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा.

इससे पहले सपा के भीतर भी बगावत के सुर दिखाई दिए थे. कमाल अख्तर और सपा सांसद रुचि वीरा के बीच तनातनी और आजम खान तथा रामपुर सांसद के बीच चल रही तल्खी पहले ही पार्टी के लिए मुसीबत बनी हुई है. ऐसे में जाटों की नाराजगी के साथ हिंदू वोटरों में बढ़ता गुस्सा सपा की मुश्किलों को और बढ़ा सकता है.

ओपी राजभर का हमला, सपा के पुराने जख्म कुरेद रहा

दूसरी तरफ सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं. कभी सहयोगी रहे राजभर अब सपा की राजनीति, उसके नेतृत्व और उसके पुराने इतिहास को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं. उनके हमले इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पूर्वांचल में गैर-यादव पिछड़े वर्ग की राजनीति में ओपी राजभर की अपनी अलग जगह है.

राजभर के राजनीतिक हमले सपा के लिए इसलिए भी असहज हैं क्योंकि वे सिर्फ एक नेता की आलोचना तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाजवादी पार्टी के सामाजिक समीकरणों और उसके नेतृत्व की राजनीति पर भी चोट करते हैं. राजभर लगातार अखिलेश के पीडीए समीकरण पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं कि उनके पीडीए में गैर-यादव ओबीसी और दलितों की वास्तविक हिस्सेदारी आखिर कितनी है. ऐसे सवाल सपा के उस सामाजिक समीकरण को सीधे चुनौती देते हैं, जिसे अखिलेश यादव 2027 की राजनीति का आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

कांग्रेस भी सपा के लिए बनती जा रही चुनौती

सपा के लिए सबसे बड़ी परेशानी शायद यह है कि जिस कांग्रेस के साथ 2024 में गठबंधन ने उसे मजबूत चुनावी स्थिति दी थी, वही कांग्रेस अब 2027 के लिए अपने विस्तार की कोशिश कर रही है. कांग्रेस अखिलेश यादव को चौतरफा घेरती दिखाई दे रही है. पश्चिमी यूपी से इमरान मसूद अखिलेश यादव से मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं तो पूर्वांचल से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सपा पर निशाना साध रहे हैं. यानी जिस कांग्रेस के साथ सपा ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान तैयार किया था, वही अब कई मोर्चों पर अखिलेश के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है.

अखिलेश यादव के सामने चुनौती सिर्फ बीजेपी को हराने की नहीं है. उन्हें पहले अपने सहयोगियों, सामाजिक समीकरणों और पार्टी के भीतर पैदा हो रही असहज स्थितियों को संभालना होगा.

पश्चिम से पूरब तक समीकरण संभालना सबसे बड़ी चुनौती

2027 की लड़ाई में सपा के सामने चुनौतियां कई मोर्चों पर हैं. पश्चिमी यूपी में जाटों की नाराजगी, पूर्वांचल में ओपी राजभर के लगातार हमले, कांग्रेस के तीखे सवाल और सपा के भीतर की अंतर्कलह- ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अखिलेश यादव के लिए नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा.

चुनाव अभी कुछ माह दूर है, लेकिन सपा के सामने राजनीतिक समीकरणों को साधने की चुनौती अभी से खड़ी हो चुकी है. पश्चिम में अगर सहयोगियों से दूरी और जातीय नाराजगी बढ़ती है, पूर्वांचल में राजभर जैसे नेता पीडीए की राजनीति पर सवाल उठाते रहते हैं और कांग्रेस अलग से अपना आधार मजबूत करती है, तो अखिलेश यादव के लिए 2027 की राह सिर्फ बीजेपी से मुकाबले की नहीं, बल्कि अपने ही बिखराव को संभालने की भी लड़ाई बन सकती है.

(लेखक अतर्रा पीजी कॉलेज, अतर्रा, बांदा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. राजनीति और समसामयिक विषयों पर लेखन करते हैं.)

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