काशीपुर से खटीमा तक पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत, जनता और कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर से खटीमा तक का दौरा बेहद उत्साहपूर्ण रहा. इस दौरान बाजपुर, गदरपुर और रुद्रपुर समेत कई स्थानों पर लोगों ने उनका गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर से खटीमा तक का दौरा काफी जोरदार रहा है. रास्ते में बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, दिनेशपुर, किच्छा, सितारगंज और नानकमत्ता जैसे कई इलाकों में लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया. लोग देर रात तक फूल-मालाओं और ढोल-नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री को देखने के लिए पहुंचे.

मुख्यमंत्री ने जताया जनता का आभार

वहीं हर जगह भाजपा कार्यकर्ता और जनता उनकी उपस्थिति से बहुत खुश दिखे. पुष्कर सिंह धामी के नारे, ढोल-नगाड़े और फूलों की बारिश ने उनके दौरे और भी ज्यादा खास बना दिया. मुख्यमंत्री धामी ने भी हाथ हिलाकर और मुस्कान के साथ लोगों का स्वागत किया.

धामी ने कहा कि यह स्वागत सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि जनता का सरकार पर भरोसा और समर्थन दिखाता है.उन्होंने जनता का आभार जताया और कहा कि लोगों का यह प्यार उन्हें और मेहनत करने की ऊर्जा प्रदान करता है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए लगातार काम करते रहेंगे.

मुख्यमंत्री धामी का स्वागत, जनता में भारी उत्साह

इस दौरान जनता और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी खूब देखने को मिला है. कई लोगों ने मुख्यमंत्री से हाथ मिलाया और उनका धन्यवाद किया. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग अपने-अपने तरीके से स्वागत में शामिल दिखे

इस दौरे से पता चलता है कि उत्तराखंड की जनता अपने नेताओं के प्रति बहुत स्नेही और उत्साही है. मुख्यमंत्री धामी ने जनता के इस विश्वास को लेकर कहा कि वह सभी योजनाओं और विकास कामों में तेजी लाएंगे और हर सेक्टर में विकास करेंगे.

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