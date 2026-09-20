FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
क्या ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा अमेरिका? ट्रंप लौटे व्हाइट हाउस, नेतन्याहू पहुंचे रहे इजरायल, IRGC हाई-अलर्ट पर

क्या ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा अमेरिका? ट्रंप लौटे व्हाइट हाउस, नेतन्याहू पहुंचे रहे इजरायल, IRGC हाई-अलर्ट पर

भजनलाल शर्मा का मजबूत नेतृत्व, निकायों में खिला कमल, कांग्रेस की पिक्चर साबित हुई फ्लॉप शो

भजनलाल शर्मा का मजबूत नेतृत्व, निकायों में खिला कमल, कांग्रेस की पिक्चर साबित हुई फ्लॉप शो

F-35 देने से खत्म हो जाएगी हूती समस्या? 35 साल बाद फिर अमेरिका-सऊदी की डील पर विवाद

F-35 देने से खत्म हो जाएगी हूती समस्या? 35 साल बाद फिर अमेरिका-सऊदी की डील पर विवाद

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

हिंदी न्यूज़राजस्थान

राजस्थान

भजनलाल शर्मा का मजबूत नेतृत्व, निकायों में खिला कमल, कांग्रेस की पिक्चर साबित हुई फ्लॉप शो

राजस्थान में इस बार एक साथ सभी 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद सहित 252 नगर पालिकाओं में चुनाव एक साथ हुए हैं. इन निकायों में दमदार जीत सरकार के ढाई साल के काम पर जनता की मुहर है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 20, 2026, 02:04 PM IST

भजनलाल शर्मा का मजबूत नेतृत्व, निकायों में खिला कमल, कांग्रेस की पिक्चर साबित हुई फ्लॉप शो

राजस्थान नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है. 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • भजनलाल मॉडल की चुनावी सफलता
  • शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री की रणनीति को सराहा
  • मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नगर निकाय चुनाव में भाजपा का दमदार प्रदर्शन

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मजबूत रणनीति और नेतृत्व से प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं में कमल खिला. मुख्यमंत्री की अगुवाई और मार्गदर्शन में मिशन मोड पर यह चुनाव लड़ा गया. प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने राजस्थान में भाजपा के दमदार प्रदर्शन और जीत पर मुख्यमंत्री की रणनीति को सराहा और उनकी प्रशंसा की.

मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव में टिकट वितरण में पार्टी और संगठन को मार्गदर्शन दिया. उन्होंने चुनाव का मोर्चा खुद संभाला तथा बड़े नेताओं को संभागवार जिम्मेदारी दी और प्रतिदिन फीडबैक लिया. मुख्यमंत्री ने स्वयं चुनावी मैदान में उतरकर 10 नगर निगमों में रोड शो किए. निकाय चुनाव के परिणामों के बाद सभी पार्षदों को एकजुट रखा और निर्दलीयों को साधा.

मुख्यमंत्री की इस रणनीति से कांग्रेस की जीत के दावे और उनकी पिक्चर फ्लॉप शो साबित हुई. उनकी अगुवाई में भरतपुर और डीग जिले की 90 प्रतिशत नगरपालिकाओं में भाजपा ने अपना बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की और भरतपुर नगर निगम में भी निर्विरोध कमल खिलाया. जयपुर में लगातार सातवीं बार नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है. मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अपना निर्विवाद नेतृत्व साबित किया है.

राजस्थान में इस बार एक साथ सभी 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद सहित 252 नगर पालिकाओं में चुनाव एक साथ हुए हैं. इन निकायों में दमदार जीत सरकार के ढाई साल के काम पर जनता की मोहर है. इससे पहले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुए चुनाव में पिछले साल 7 में से 5 उपचुनाव में भाजपा जीती थी.

आंकड़े बोलते हैं, फर्क साफ है -

कांग्रेस राज (2018-23) में - मात्र 11 निकाय निर्विरोध
- 3 भाजपा
- 6 कांग्रेस
- 2 निर्दलीय

भाजपा राज (भजनलाल सरकार) में - 33 निकायों में निर्विरोध -

- 30 भाजपा
- 2 कांग्रेस
- 1 भाजपा समर्थित

11 के मुकाबले 33 - जनता का भरोसा भाजपा के साथ, जयपुर का रोड शो रहा चर्चित 

जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र में मुख्यमंत्री के रोड शो ने राजधानी की जीत में अहम भूमिका निभाई. परकोटे से ही भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी सुनील कोठारी जीते हैं. मुख्यमंत्री ने रोड शो में परकोटे के लोगों को स्पष्ट संदेश दिया. उन्होंने लव जिहाद, धर्मांतरण कानून, डिस्टर्ब एरिया बिल, यूसीसी की चर्चा के साथ महत्वपूर्ण संदेश दिया, जिसका सीधा असर चुनाव परिणामों में देखने को मिला.

विपक्ष की रणनीति को किया फेल 

कांग्रेस ने जातिगत समीकरण और होटल पॉलिटिक्स की रणनीति अपनाई, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोशल इंजीनियरिंग और वन स्टेट-वन इलेक्शन की रणनीति के आगे विपक्ष की हर चाल फेल हो गई. कांग्रेस को पार्षदों को होटलों में बंद करना पड़ा, फिर भी पार्षद भागते रहे, जबकि भाजपा ने पहले ही 33 बोर्ड निर्विरोध बनाकर बढ़त ले ली.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement