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मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश के CM डॉ. मोहन यादव ने कालापीपल को दी 30.86 करोड़ की सौगात, दोहराया UCC को लागू करने का संकल्प

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इसी महीने विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का प्रयास करेंगे. सीएम डॉ. मोहन यादव ने शाजापुर जिले के कालापीपल को 30.86 करोड़ लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी दी.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jul 09, 2026, 09:23 PM IST

मध्यप्रदेश के CM डॉ. मोहन यादव ने कालापीपल को दी 30.86 करोड़ की सौगात, दोहराया UCC को लागू करने का संकल्प

CM डॉ. मोहन यादव ने कालापीपल को दी 30.86 करोड़ की सौगात

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  • शाजापुर में किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन एवं 'हरा-भरा कालापीपल' पौधरोपण अभियान.
  • शाजापुर को नई सड़कें और रेलवे ओवर ब्रिज देने की घोषणा की.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदल रहा देश -  डॉ. मोहन यादव 

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 जुलाई को शाजापुर जिले के कालापीपल को 30.86 करोड़ लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी. उन्होंने यहां कई कामों के लोकार्पण और भूमिपूजन किए. उन्होंने यहां आयोजित किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन एवं 'हरा-भरा कालापीपल' पौधरोपण अभियान का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया. इससे पहले कालापीपल में उनका 'रोड शो' हुआ. इस रोड शो में जनता ने अपने लाड़ले बेटे पर जमकर फूल बरसाए. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शाजापुर को नई सड़कें और रेलवे ओवर ब्रिज देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इसी महीने राज्य में यूसीसी लागू करने के प्रयास किए जाएंगे. देश में अलग-अलग कानून नहीं होने चाहिए.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कालापीपल अद्भुत क्षेत्र है. मां राज-राजेश्वरी की इस पर असीम कृपा है. आज यह क्षेत्र पौधरोपण में नया रिकॉर्ड बना रहा है. नेवज, लकुंदर, चिल्लर, पार्वती इन पांच नदियों की इस क्षेत्र को कृपा मिल रही है. परमात्मा ने शाजापुर को अद्भुत सौंदर्य दिया है. हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश में शाजापुर जैसा जिला है. उन्होंने कहा कि एक गाना है, 'मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे-मोती, मेरे देश की धरती...'  इसी गाने की तरह शाजापुर हमारे लिए सोना उगलने वाली धरती भी है, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने वाली धरती भी है, संगठन का सूर्य चमकाने वाली धरती भी है.

किसानों के लिए सबकुछ करने को तैयार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, 'जो धरती को हरियाली का उपहार देते हैं, वही आने वाले कल को आकार देते हैं. किसान मुस्कुराए तो मुस्कुराता जहां है, इन्हीं की मेहनत से महकता अपना हिंदुस्तां है.' आज का यह आयोजन केवल भूमि-पूजन, लोकार्पण का औपचारिकता का कार्यक्रम नहीं है. उन्होंने कहा कि किसानों का 6-6 महीने के ब्याज का झंझट खत्म हो जाएगा. अब हम एक साल के लिए लोन देंगे. किसानों के लिए हमारी सरकार सबकुछ करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अलग पहचान बना रहा है. किसान सम्मान निधि से लेकर सभी योजनाएं लगातार जन कल्याण का काम कर रही हैं. उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आपको परेशानी क्या है. आप बताइए नर्मदा कहां और शाजापुर कहां. फिर भी, यहां के 118 गांवों में नर्मदा जल आता है. आने वाले दिनों में जो-जो गांव बचे हैं, वहां भी पानी देंगे, पूरे क्षेत्र में पानी देंगे.

बीजेपी सरकार में बढ़ा सिंचाई का रकबा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, मोती-मानुस चून. खेत में किसान और सीमा पर जवान, दोनों का सम्मान, ये है भाजपा की पहचान. हमने पारस पत्थर तो नहीं देखा, लेकिन यह पक्की बात है कि अगर सूखे खेत को पानी मिल जाए, तो वह सोना उगलने लगता है. उन्होंने कहा कि राज्य से 250 से ज्यादा नदियां निकलती हैं. नर्मदा, पार्वती, कालीसिंध, चंबल, केन बेतवा जैसी नदियां बहती रहीं और कांग्रेस के लोग सरकार चलाते रहे. 1956 से मध्यप्रदेश बना है, लेकिन 2002-03 तक इन्होंने कुछ नहीं किया. उस काल तक सिंचाई का रकबा केवल साढ़े सात लाख हैक्टेयर होता था. लोगों को याद होगा 1956 के दौर में गेहूं का भाव 80 से लेकर 100 रुपये क्विंटल हुआ करता था. उन्होंने कहा कि कांग्रेस 55 साल में गेहूं के भाव 400 रुपये भी नहीं बढ़ा पाई. जबकि, अभी किसानों ने गेहूं 2625 रुपये क्विंटल बेचा. यह बात कांग्रेसियों को सुनाओ कि यह है सरकार भाजपा की. यह है बीजेपी को वोट देने का परिणाम.  कांग्रेस केवल सत्ता चाहती है. जब बीजेपी की सरकार बनी तब जाकर सिंचाई का रकबा 44 लाख हैक्टेयर हुआ. 

कांग्रेस ने राज्यों को आपस में लड़वाया

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पहले रात में लाइट नहीं जलती थी, अब दिन में लाइट जलती है. किसान सिंचाई के लिए डीजल की टंकी लेकर दौड़ता था, जगह-जगह धक्के खाता था, लेकिन बिजली नहीं मिलती थी. हमारी सरकार में गांव की लाइट अलग, खेत की लाइट अलग है. आने वाले समय में हमारी सरकार और सौगात देगी. बरसात के बाद जब किसान गेहूं-चने की खेती करेंगे, तो आपको लाइट दिन में ही मिलेगी. आपको रात को पानी डालने की जरूरत ही नहीं होगी. कांग्रेस को अपने पापों के लिए किसानों से माफी मांगनी चाहिए. किसान को भगवान के समान पूजने के काम, अगर कोई सरकार करती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है.

 मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार एक के बाद एक काम करती जा रही है. किसान के लिए लागत कम, आमदनी डबल होनी चाहिए. अब हम किसान से एमएसपी पर फसल खरीदेंगे. कांग्रेसियों ने किसानों से कभी एक दाना नहीं खरीदा. किसानों को मंडी के भरोसे छोड़ दिया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनता से कहा कि अगर कोई कांग्रेसी आपके दरवाजे आए तो उनसे ये सारे सवाल करना. कांग्रेस ने एक राज्य के किसानों को दूसरे राज्य के किसानों से लड़ाया. कांग्रेस की सरकार में पानी के बंटवारे को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों को आपस में लड़वा दिया. किसानों के खून की नदियां बहती थीं और कांग्रेसी मजे करते थे. उनका काम ही है लोगों को आपस में बांटो और राज करो. अंग्रेज चले गए और कांग्रेस छोड़ गए और ये कांग्रेसी हम सबके सिर पर बैठ गए.

अब प्यासा नहीं रहेगा बुंदेलखंड

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा की राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच पानी को लेकर 20-30 साल तक झगड़ा चलता रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्वती-कालीसिंध परियोजना से इसका हल निकला. इस हल से 15 जिले राजस्थान के और 13 जिले प्रदेश के आनंद मनाएंगे. इस परियोजना का 90 फीसदी केंद्र सरकार वहन करेगी. उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के लोग बड़े जुझारू हैं, लेकिन केवल पानी की कमी की वजह से पलायन करते थे. आज हमने उत्तप्रदेश के साथ केन-बेतवा नदी को लेकर एमओयू किया है. इस परियोजना के पूरा बुंदेलखंड पानी से सराबोर होगा. इसी तरह हमने महाराष्ट्र के साथ भी करार किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा क्षेत्र बदल गया. सरदार सरोवर परियोजना के लिए हमें 1500 करोड़ रुपये देने थे, लेकिन अब हमें मात्र 231 करोड़ रुपये देने होंगे. यह हमारे काम करने का तरीका है. हमने सारी बातों का समाधान कर दिया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण जब तक द्वारिकाधीश नहीं हुए, तब तक आनंद में नहीं आया. कांग्रेसियों ने बहनों को फूटी कौड़ी नहीं दी. हमारी सरकार जब योजना लाई, तो कांग्रेसी मजाक बनाते थे. कहते थे कि यह योजना केवल चुनाव तक सीमित है, पैसा कहां से लाएंगे. सरकार बर्बाद कर दी. मुझे गर्व है कि अभी तक 60 हजार करोड़ की राशि बहनों के खातों में जा चुकी है. हम हर महीने राखी मनाते हैं. एक हजार से चलने वाली यात्रा 1500 तक आ गई. इन पैसों से बहनें अलग-अलग काम करने लगीं. वे घर के लिए वरदान हैं. वे हमारे घर का आधार हैं. वे अपना पेट काटकर बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं करती हैं. इधर, कांग्रेसी कहते हैं कि बहनें शराब पीती हैं, उन्हें रुपये मत दो. कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए. सीएम डॉ. यादव ने महिलाओं से कहा कि काग्रेसियों की इस बात को वैसे ही याद रखना जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की बात को याद कर रखा था. जैसे ही चुनाव आए आप अपना वोट देना और कांग्रेसी मुंह के बल गिर जाएंगे. इनका हिसाब-किताब चुकता हो जाएगा. जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा. कांग्रेस के षडयंत्रों का खेल, झूठ बोलने का खेल चलने वाला नहीं है. 

अलग-अलग कानूनों की जरूरत नहीं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खेत से लेकर खलिहान तक और खलिहान से लेकर बागबां तक हम सभी का सम्मान करते हैं. हमारी सरकार पूरे साल काम करती है. अभी तो कांग्रेसियों को और बड़ा झटका लगने वाला है. हमारे यहां हिंदू का कानून अलग, मुस्लमान का कानून अलग, ये अलग-अलग कानून क्यों होने चाहिए. कानून एक ही होना चाहिए. मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें हैं. उनके साथ जो होता है अब वो नहीं चलेगा. इन बहनों के आत्मसम्मान के लिए एक देश-एक विधान-एक प्रधान-एक राष्ट्रगान आवश्यक है. उन्होंने कहा कि इसलिए हम इसी महीने विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का प्रयास करेंगे. हम दूध उत्पादन के जरिये किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है. दस साल से सब इंस्पेक्टर की भर्ती टल रही थी, हमने वो भर्ती शुरू कर दी. हमने पदोन्नति दी और रोजगार के रास्ते खोले. आज मध्यप्रदेश में दस लाख करोड़ का निवेश हो चुका है.  मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आपके पास ही पेप्सिको प्लांट लगा रहा है. यह कंपनी आपसे आलू खरीदेगी. इसलिए अपनी फसल में आलू की गुंजाइश भी रखो. किसान रोड किनारे अपनी जमीन पर होम स्टे बनाए. उसमें हम कोई अलग से बिजली बिल नहीं मांगेंगे. सांदीपनि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से कई तरह काम हो रहे हैं.

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