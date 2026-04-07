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PM उदय योजना से 45 लाख लोगों को राहत, 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ

रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम उदय योजना दिल्ली के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है. उन्होंने इस फैसले के लिए नरेन्द्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद किया.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 07, 2026, 04:17 PM IST

PM उदय योजना से 45 लाख लोगों को राहत, 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ
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रेखा गुप्ता ने कहा है कि पीएम उदय योजना दिल्ली के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. उन्होंने इस फैसले के लिए PM नरेन्द्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद भी किया.

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1511 कॉलोनियों को नियमित करने का रास्ता साफ हो गया है. इससे करीब 45 लाख लोगों को अपने घरों पर कानूनी अधिकार मिलेगा, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. उन्होंने कहा कि कई सालों से लोग अपने ही घर में रहते हुए भी पूरी तरह मालिकाना हक से वंचित थे, लेकिन अब उनकी यह चिंता दूर होने जा रही है.

रेखा गुप्ता ने कहा, आवेदन प्रक्रिया होगी आसान

रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि 24 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी. इसके तहत 7 दिन के भीतर GIS सर्वे किया जाएगा, 15 दिन में आवेदन की कमियों को ठीक करने का मौका मिलेगा और 45 दिन के अंदर कन्वेयंस डीड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है. इससे पूरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी तेज और आसान हो जाएगी.

RRTS कॉरिडोर के आसपास बदलेगी दिल्ली की सूरत

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर 22 बड़ी अड़चनों को दूर किया है, ताकि लोगों को बिना देरी के फायदा मिल सके. साथ ही 20 वर्गमीटर तक की छोटी दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा, जिससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी.

भविष्य की योजना पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि TOD नीति के तहत मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बेहतर और योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे लोगों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी.

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