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क्या आप बरसात के मौसम में इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं? एक छोटी सी गलती आपकी बाइक को कबाड़खाने भेज सकती है

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हिंदी न्यूज़दिल्ली

दिल्ली

क्या आप बरसात के मौसम में इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं? एक छोटी सी गलती आपकी बाइक को कबाड़खाने भेज सकती है

E-bike Care in Monson: बरसात के मौसम में इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा सावधानियां बेहद जरूरी हैं. जलमार्ग यात्रा, गीले चार्जिंग पोर्ट और बैटरी संबंधी समस्याओं पर विशेषज्ञ सलाह.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 16, 2026, 04:30 PM IST

क्या आप बरसात के मौसम में इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं? एक छोटी सी गलती आपकी बाइक को कबाड़खाने भेज सकती है

Image Credit: AI

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बारिश के दौरान सड़क पर पानी होने की स्थिति में, इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों को कारों और बाइकों की तुलना में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. विशेष रूप से, पानी में वाहन चलाना या गीले चार्जिंग पोर्ट से कनेक्ट करना जैसी छोटी-छोटी गलतियाँ वाहन के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं.बरसात के मौसम में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का उपयोग करने वालों को कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों का पालन करना चाहिए.

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चलाने के तुरंत बाद चार्ज करने से बचें

बारिश में गाड़ी चलाने के तुरंत बाद उसे चार्ज करना ठीक नहीं है. चार्जिंग पोर्ट, प्लग या कनेक्शन एरिया के ज़्यादा गीले होने पर समस्याएं आ सकती हैं. इसलिए चार्जिंग शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि पोर्ट और प्लग पूरी तरह से सूखे हों. वे यह भी सलाह देते हैं कि घर पर गाड़ी के लिए उचित अर्थिंग वाला एक अलग चार्जिंग पॉइंट होना भी ज़रूरी है. 

आंधी-तूफान के दौरान चार्जिंग में सावधानी

आंधी-तूफान के दौरान भी चार्जिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए. गाड़ी को बाहर निकालने के तुरंत बाद चार्ज न करना ही बेहतर है, बल्कि नमी पूरी तरह कम होने के बाद ही चार्ज करें. इसी तरह, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गाड़ी को रात भर चार्जिंग पर छोड़ने की आदत न डालें. सामान्य उपयोग में, निर्माता द्वारा अनुशंसित चार्जिंग प्रक्रिया का पालन करना बैटरी के बेहतर प्रदर्शन के लिए फायदेमंद होता है.

ज्यादा गहरे पानी में बाइक न चलाएं

पानी में गाड़ी चलाना एक और महत्वपूर्ण बात है. अगर सड़कों पर थोड़ा पानी है, तो स्थिति के अनुसार सावधानी से गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन गाड़ी को इतने गहरे पानी में न चलाएं कि वह पूरी तरह डूब जाए. ऐसा करने से इंजन, बिजली के कनेक्टर या अन्य पुर्जों में पानी घुस सकता है. अगर आपको लगता है कि बाढ़ के पानी में गाड़ी चलाने के बाद गाड़ी में पानी घुस गया है, तो तुरंत गाड़ी चलाना बंद कर दें और किसी सर्विस सेंटर से संपर्क करें, ऐसा साईचरण कहते हैं.

बैटरी में दिख रही छोटी दिक्कत को भी न करें इग्नोर

विशेषज्ञों का कहना है कि बैटरी में किसी भी तरह की असामान्य समस्या को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए. अगर आपको लगे कि गाड़ी सामान्य से ज़्यादा गर्म हो रही है, बैटरी वाले हिस्से से धुआँ निकल रहा है, कोई अजीब गंध आ रही है, या गाड़ी के प्रदर्शन में अचानक बदलाव आ रहा है, तो तुरंत गाड़ी रोक दें. ऐसे मामलों में, बैटरी को खुद खोलने या ठीक करने की कोशिश न करें, बल्कि किसी पेशेवर की मदद लें.
विशेषज्ञों का कहना है कि बैटरी बदलते समय कम कीमत पर अज्ञात बैटरी खरीदना खतरनाक हो सकता है. केवल असली निर्माता या डीलर से ही अच्छी गुणवत्ता वाली बैटरी खरीदें. बाज़ार में नकली या घटिया बैटरियां भी मिल सकती हैं जो असली जैसी दिखती हैं, इसलिए केवल कीमत के आधार पर निर्णय न लें.

पार्किंग के समय रखें इन बातों का ध्यान

वाहन पार्क करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए. बरसात के मौसम में वाहन को ऐसी जगह पार्क करना चाहिए जहाँ पानी कम से कम हो और हवा का अच्छा संचार हो. यदि वाहन को बाहर पार्क करना ही पड़े, तो आप उपयुक्त कवर का उपयोग कर सकते हैं. हालांकि, वाहन को पूरी तरह से गीला होने पर ढकने के बजाय, पहले नमी को कम करना बेहतर है. बरसात के मौसम में नमी के कारण कनेक्टर और वायरिंग वाले हिस्सों में जंग लग सकती है या अन्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इनकी भी जांच कर लेनी चाहिए.

बैटरी, वायरिंग, कनेक्टर आदि की करें जांच 

इलेक्ट्रिक वाहन के सुचारू रूप से चलने को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से उसकी जांच करवाना महत्वपूर्ण है. खासकर बरसात के मौसम में, बैटरी, वायरिंग, कनेक्टर और चार्जिंग सिस्टम की जांच किसी अधिकृत सर्विस सेंटर से करवाना उचित रहता है. हर तीन महीने में वाहन की जांच करवाने से छोटी-मोटी समस्याओं का जल्द पता लगाने में मदद मिलती है. यह सिर्फ इतना ही नहीं है कि बारिश में इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. विशेषज्ञों का सुझाव है कि पानी, नमी और चार्जिंग के संबंध में उचित सावधानी बरतना सुरक्षा की कुंजी है.

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