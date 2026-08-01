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हिंदी न्यूज़दिल्ली

दिल्ली

1 अगस्त नहीं, अब 15 तारीख तक फ्री बस यात्रा कर सकेंगी दिल्ली की महिलाएं, जानें कब से अनिवार्य होगा NCMC सहेली स्मार्ट कार्ड?

दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की समय-सीमा बढ़ा दी गई है. अब 15 अगस्त 2026 तक पुरानी पिंक टिकट वाली व्यवस्था जारी रहेगी. इसके बाद ही 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' (NCMC) अनिवार्य रूप से लागू होगा.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 01, 2026, 08:00 AM IST

1 अगस्त नहीं, अब 15 तारीख तक फ्री बस यात्रा कर सकेंगी दिल्ली की महिलाएं, जानें कब से अनिवार्य होगा NCMC सहेली स्मार्ट कार्ड?

Image Credit: AI

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की महिलाओं को रेखा सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है. परिवहन विभाग ने डीटीसी (DTC) और क्लस्टर बसों में बिना किसी शुल्क के सफर करने की सुविधा को लेकर बड़ा बदलाव किया है. सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि बसों में मुफ्त यात्रा के वास्ते अब ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ को अनिवार्य किया गया है. बस कंडक्टर 15 अगस्त 2026 तक पारंपरिक तरीके से पिंक टिकट जारी करना जारी रखेंगे. इसके बाद, से मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए यह नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) लागू हो जाएगा.

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क्यों बढ़ाई गई है समय-सीमा?

मूल रूप से पूर्व में जारी किए गए निर्देशों के तहत 1 अगस्त 2026 से ही डीटीसी बसों में पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के जरिए बिना पैसे यात्रा करने का अधिकार था. किंतु, पात्र महिला यात्रियों की सहूलियत और कार्ड बनवाने के लिए पर्याप्त अवसर देने के खातिर सरकार ने मौजूदा नियम को 15 अगस्त तक बढ़ाने का विकल्प चुना है. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य- तकनीक आधारित इस नई प्रणाली को अपनाने में महिलाओं को किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी से बचाना है.

कब से लागू होग पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड?

फिलहाल के हालात पर नजर डालें तो दिल्ली की महिलाएं पहले की तरह ही पिंक टिकट दिखाकर सार्वजनिक बसों में बिना किसी बाधा के मुफ्त में ट्रैवल कर रही हैं. लेकिन यह राहत सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही वैध है. 16 अगस्त से नियमों में बदलाव पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा और बसों में नि:शुल्क यात्रा करने के लिए पिंक सहेली कार्ड होना बेहद आवश्यक हो जाएगा.

परिवहन मंत्री के निर्देश और जागरूकता अभियान
इस पूरे बदलाव को सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्य के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास यह है कि पूरी प्रक्रिया पूरी तरह नागरिक-अनुकूल और पारदर्शी हो. परिवहन मंत्री ने सभी डिपो मैनेजरों, क्षेत्रीय प्रबंधकों और बस कंडक्टरों को यह हिदायत दी है कि वे जनता के बीच जागरूकता अभियानों में तेजी लाएं. साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी महिला यात्रियों को तय डेडलाइन से पहले उनके पिंक सहेली कार्ड प्राप्त करने में पूरी सहायता मिल सके.

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड न होने पर क्या होगा?

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि कोई महिला यात्री 16 अगस्त के बाद बिना एनसीएमसी कार्ड के सफर करती है, तो उन्हें निशुल्क पिंक टिकट नहीं दिए जाएंगे. ऐसी स्थिति में उन्हें परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार, जनरल किराया देकर टिकट लेना होगा.

अब तक कितने कार्ड बांटे जा चुके हैं?

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 31 जुलाई 2026 तक कुल 17 लाख 4 हजार 42 पिंक कार्ड्स का वितरण किया जा चुका है. सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है. समय-सीमा बढ़ाने का कदम पूरी तरह महिला हित को समर्पित है, ताकि हर योग्य लाभार्थी को बिना किसी हड़बड़ी के अपना स्मार्ट कार्ड बनवाने का पूरा मौका मिल सके.
 

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