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दिल्ली

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनीं, समाधान का दिया भरोसा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी यूनियन की कोर कमेटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 06, 2026, 05:08 PM IST

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनीं, समाधान का दिया भरोसा
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी यूनियन की कोर कमेटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना. इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने रेखा गुप्ता को अपने काम से जुड़ी कई अहम परेशानियों और जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया. मुख्यमंत्री ने उनकी सभी बातों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह तैयार है. 

दिल्ली को स्वच्छ बनाने वाले सफाई कर्मचारी अनमोल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को साफ-सुथरा और बेहतर बनाए रखने में सफाई कर्मचारियों की भूमिका बेहद अहम होती है. उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाए रखने में कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण है. यही वजह है कि सरकार उनकी सुविधाओं और काम करने के हालात को बेहतर बनाने पर खास ध्यान दे रही है.

सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का होगा जल्द समाधान

बैठक के दौरान सफाई कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी से जुड़े कई मुद्दे जैसे सुरक्षा व्यवस्था, काम के दौरान मिलने वाली सुविधाएं और सैलरी से जुड़ी समस्याएं को बेहतर बनाने पर भी बातचीत हुई. मुख्यमंत्री ने कहा पार्टी प्रतिनिधियों की मदद से इन सभी विषयों पर संबंधित विभागों के साथ मिलकर जल्द ही जरूरी कदम उठाए जाएंगे, ताकि उन्हें राहत मिल सके.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार चाहती है कि हर सफाई कर्मचारी को सम्मान मिले और वह बिना के परेशानी के अपना काम कर सके. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए लगातार काम करती रहेगी. 

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