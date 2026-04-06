दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात कर गर्मियों की तैयारियों की समीक्षा की

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात कर गर्मियों के मौसम को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की. इस मुलाकात में राजधानी वासियों को गर्मी के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इस पर चर्चा की गई.

भारत में गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात कर गर्मियों के मौसम को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की. इस मुलाकात में राजधानी में रहने वाले लोगों को गर्मी के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इस पर चर्चा की गई.

गर्मियों के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तैयारी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल को बताया कि दिल्ली सरकार गर्मियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए पहले से ही जरूरी व्यवस्थाएं मजबूत कर रही हैं. खासकर पानी की सप्लाई, बिजली की उपलब्धता, अस्पतालों की तैयारी और आपदा प्रबंधन से जुड़े चीजों पर विस्तार से बातचीत हुई. रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर विभाग के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो.

गर्मी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार मुस्तैद

बैठक के दौरान यह भी तय किया गया कि जिन इलाकों में हर साल पानी की कमी की शिकायत आती है, वहां ज्यादा ध्यान और इंतजाम हो. साथ ही बिजली कटौती की समस्या से बचने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. हेल्थ सेवाओं को लेकर भी खास इंतजाम हो रहे हैं, ताकि लू और तेज गर्मी से जुड़ी बीमारियों से लोगों को समय पर इलाज मिल सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि दिल्ली के नागरिकों को गर्मियों में राहत मिले और जरूरी सुविधाएं बिना किसी दिक्कत के मिलती रहें. इसके लिए सभी विभागों को पहले से अलर्ट रहने और तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं.