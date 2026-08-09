सावन के रंग, मुख्यमंत्री के संग: दिल्ली हाट में CM रेखा गुप्ता ने मनाया 'तीज महोत्सव 2026', लोक संस्कृति की दिखी अद्भुत छटा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आईएनए दिल्ली हाट में आयोजित 'तीज महोत्सव 2026' में हिस्सा लिया. पारंपरिक लोक संस्कृति, महिला सशक्तीकरण और विरासत को बढ़ावा देने वाले इस भव्य आयोजन की पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें.

सावन की हरियाली, भगवान शिव और माता पार्वती का पावन प्रेम, बहनों के हाथों में सजी मेहंदी और फिजाओं में गूंजते पारंपरिक लोकगीतों की मिठास- यही हमारी तीज है और यही हमारी महान सनातन संस्कृति की असली सुंदरता है. इस पावन और उल्लासपूर्ण माहौल के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज आईएनए स्थित दिल्ली हाट में आयोजित ‘तीज महोत्सव 2026’ में शिरकत की. मुख्यमंत्री ने अपनी बहनों और राजधानीवासियों के साथ इस उत्सव का भरपूर आनंद लिया, जिससे पूरा परिसर पारंपरिक संस्कारों और लोक रंगों में सराबोर नजर आया.

'विकास भी, विरासत भी' के संकल्प को मिल रही मजबूती

इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन ‘विकास भी, विरासत भी’ के संकल्प के तहत दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी की आधुनिक प्रगति के साथ-साथ उसकी प्राचीन संस्कृति, रीति-रिवाजों और लोक परंपराओं को भी पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ा रही है. ऐसे आयोजनों से न केवल युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलता है, बल्कि समाज में आपसी सद्भाव, भाईचारे और अपनत्व की भावना भी मजबूत होती है.

इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री श्री कपिल मिश्रा, विधायक श्रीमती शिखा रॉय सहित भारी संख्या में मातृशक्ति और गणमान्य लोग उपस्थित रहे.

दो दिवसीय महोत्सव का मुख्य उद्देश्य और आकर्षण

दिल्ली पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित यह दो दिवसीय विशेष महोत्सव 8 और 9 अगस्त को दिल्ली हाट (आईएनए) और पीतमपुरा में आयोजित किया जा रहा है. इस आयोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं-

महिला सशक्तीकरण और प्रकृति प्रेम: इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी को बढ़ावा देना, प्रकृति के प्रति प्रेम जताना और पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करना है.

विशेष थीम आधारित सजावट: आगंतुकों और पर्यटकों को एक अनूठा सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करने के लिए दोनों स्थलों को बेहद खूबसूरत और पारंपरिक थीम के आधार पर सजाया गया है.

'वोकल फॉर लोकल' को प्रोत्साहन: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा कि दिल्ली हाट जैसे मंच स्थानीय लोक कला, दस्तकारी और पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इससे ‘वोकल फॉर लोकल’ की भावना मजबूत होती है और देश के पारंपरिक कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं.

परंपराओं को जीवंत रखने की प्रतिबद्धता

कार्यक्रम के दौरान पर्यटन मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि दिल्ली सरकार हमारी इन अमूल्य और प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने और इन्हें सुरक्षित रखते हुए आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

तीज का यह पर्व महिलाओं के लिए जहां एक ओर उमंग और उल्लास लेकर आता है, वहीं सरकार द्वारा इस प्रकार के आयोजनों से राजधानी में सांस्कृतिक पर्यटन को भी एक नया आयाम मिल रहा है.