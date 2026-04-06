भाजपा के 47वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुईं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कार्यकर्ताओं के समर्पण को बताया संगठन की ताकत

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रोग्राम में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दीं.



दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रोग्राम में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दीं और कहा कि बीजेपी की यात्रा देश के लिए सेवा, साफ राजनीति और अहम योगदान का प्रतीक रही है.

भाजपा स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुईं मुख्यमंत्री

इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने हमेशा 'देश पहले, फिर पार्टी और आखिर में खुद' सिद्धांत को अपनाकर काम किया है. इसी विचारधारा की वजह से पार्टी को देशभर के लोगों का भरोसा और पूरा सपोर्ट मिला है. उन्होंने कहा कि पार्टी की ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो लगातार जमीन पर मेहनत करते हुए दल को मजबूत बना रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा आज के समय में जिस मुकाम पर पहुंची है, उसके पीछे लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण है. उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके कामों की वजह से ही पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का यही समर्पण आगे भी देश और समाज की सेवा में अहम भूमिका निभाता रहेगा.

जनता का भरोसा ही भाजपा की पहचान

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और उनसे अपील की कि इसी तरह जनता की सेवा करते रहें. उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य सिर्फ राजनीति करना नहीं, बल्कि देश और समाज के विकास के लिए लगातार काम करना है. उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में भी पार्टी इसी सोच के साथ आगे बढ़ती रहेगी और जनता के भरोसे पर खरी उतरेगी.

