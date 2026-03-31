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AAP पर पिंक कार्ड को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा बोले..महिलाएं बेझिझक करें इसका इस्तेमाल

वीरेन्द्र सचदेवा एवं कमलजीत सहरावत ने डी.टी.सी. बसों में लागू महिला पिंक कार्ड को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा कुछ वीडियो जर्नलिस्टों को हथियार बना कर फैलाये जा रहे भ्रम जाल की कड़ी निंदा की है.

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Anil

Updated : Mar 31, 2026, 04:36 PM IST

AAP पर पिंक कार्ड को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा बोले..महिलाएं बेझिझक करें इसका इस्तेमाल
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दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा एवं महामंत्री एवं सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत ने डी.टी.सी. बसों में लागू महिला पिंक कार्ड को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा कुछ वीडियो जर्नलिस्टों को हथियार बना कर फैलाये जा रहे भ्रम जाल की कड़ी निंदा की है.

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष एवं महामंत्री ने दिल्ली की महिलाओं से इस भ्रम जाल से सावधान रहते हुए अपने पिंक कार्ड को अपनी सुविधानुसार खूब प्रयोग करने का आव्हान किया है. 

पिंक कार्ड पर दुष्प्रचार कर रही आम आदमी पार्टी

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की विगत कुछ दिनों से कुछ वीडियो जर्नलिस्टों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी नेता महिलाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं की यदि पिंक कार्ड को एक बस में टैब कर लिया तो अगले एक घंटे तक यह दुबारा टैब नही होगा.

श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की यह पूरी तरह दुष्प्रचार है की पिंक कार्ड एक बार प्रयोग किए जाने के बाद एक घंटे तक दुबारा प्रयोग नही हो सकता, कल हमारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बस बदल कर जा कर देखा और मात्र आधे घंटे में सफलतापूर्वक तीन बार पिंक कार्ड टैब किया.

भाजपा अध्यक्ष की महिलाओं से अपील बसों में टिकट से करें यात्रा

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने दिल्ली की महिलाओं से कहा है की वह दिल्ली में कहीं भी डी.टी.सी. की शानदार ई - बसों के साथ ही देवी बसों में पिंक कार्ड अथवा पिंक टिकट लेकर यात्रा करें.

श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने आगे कहा है की लाखों महिलाओं का पिंक कार्ड बनाने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए बसों में अगले कुछ माह तक पिंक टिकट भी उपलब्ध रहेंगे और डी.टी.सी. को जनप्रतिनिधि कार्यालयों से भी जनता के बीच जा कर पिंक कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है. 
 

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