दुर्गा अष्टमी पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया कन्या पूजन, बेटियों को बताया शक्ति का स्वरूप

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चैत्र नवरात्र 2026 की महाअष्टमी पर कन्या पूजन कर कन्याओं को भोजन और उपहार भेंट किए.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को चैत्र नवरात्र 2026 की महाअष्टमी के मौके पर कन्या पूजन किया.मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूरे हिंदू रीति-रिवाजों के साथ कन्याओं के पैर धोए, उन्हें खाना खिलाया और बाद में उन्हें तोहफे भी दिए.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया कन्या पूजन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने X हैंडल पर कन्या पूजन की तस्वीरें भी साझा कीं, जिनमें वह छोटे बच्चों को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देतीं और उन्हें तोहफे भेंट करती नजर आ रही हैं. अपने पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने कन्या पूजन के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का भी उल्लेख किया.

बेटियां सौभाग्य हैं, शक्ति हैं, और मां का पावन आशीर्वाद हैं।



आज कन्या पूजन के इस पावन अवसर पर बेटियों का पूजन कर मन अत्यंत भावविभोर हो उठा।



दुर्गा अष्टमी हमें यह अनुभव कराती है कि हर बेटी में आदिशक्ति का उज्ज्वल स्वरूप विद्यमान है। उनका स्नेह, उनका सम्मान, जीवन को पवित्रता और… pic.twitter.com/AZxYvSUK1E — Rekha Gupta (@gupta_rekha) March 26, 2026

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां सौभाग्य, शक्ति और मां का पावन आशीर्वाद हैं. उन्होंने कहा कि दुर्गा अष्टमी हमें यह अनुभव कराती है कि हर बेटी में आदिशक्ति का उज्ज्वल स्वरूप विद्यमान है.

उन्होंने आगे लिखा कि बेटियों का स्नेह और सम्मान जीवन को पवित्रता और मंगल से भर देता है. मुख्यमंत्री ने मां से प्रार्थना की कि सभी पर कृपा बनी रहे, हर घर में सुख-समृद्धि आए और बेटियों का स्नेह जीवन को आलोकित करता रहे.

महाअष्टमी पर कन्या पूजन का महत्व

दरअसल, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र का बहुत बड़ा महत्व है. यह त्योहार पूरे नौ दिनों तक चलता है, जिसमें मां दुर्गा के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है. इन नौ दिनों में महाअष्टमी का दिन सबसे खास माना जाता है. इस दिन भक्त मां महागौरी की पूजा करते हैं और घरों में कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है.

नारी शक्ति का प्रतीक है कन्या पूजन

बता दें कि हिंदू धर्म में कन्या पूजन को बहुत ही पवित्र माना जाता है. इसमें नौ छोटी बच्चियों को साक्षात देवी दुर्गा का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है. कहा जाता है कि इन कन्याओं को पूजने से माता रानी खुश होती हैं. इसके अलावा, कन्या पूजन को नारी शक्ति प्रतीक माना जाता है. यह हमें सिखाता है कि समाज में बेटियों का कितना महत्व है और हमें उनके प्रति आदर और प्यार का भाव रखना चाहिए.

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