दुर्गा अष्टमी पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया कन्या पूजन, बेटियों को बताया शक्ति का स्वरूप

BJP जारी करेगी TMC के खिलाफ चार्जशीट, अमित शाह 28 मार्च को जाएंगे बंगाल | पीएम नरेंद्र मोदी लगभग 11,200 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का 28 तारीख को उद्घाटन करेंगे. नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय पारगमन प्रणालियों में निर्बाध एकीकरण के साथ एक मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में योजनाबद्ध किया गया है. हवाई अड्डे में एक मल्टी-मॉडल कार्गो हब भी शामिल है, जिसे सालाना 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है. हवाई अड्डे की शुरुआत में प्रति वर्ष 12 मिलियन यात्रियों (एमपीपीए) की यात्री प्रबंधन क्षमता होगी, जिसकी स्केलेबिलिटी 70 एमपीपीए तक होगी: प्रधान मंत्री कार्यालय | पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं- पुलिस, लखनऊ में पेट्रोल पंपों पर कोई भीड़ नहीं, अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील, पेट्रोल पंपों पर बेवजह भीड़ ना लगाएं- पुलिस, अफवाह के चलते लोगो ने भीड़ लगा ली थी, कल जहां भारी भीड़ थी वहां आज सन्नाटा है, प्रशासन की अपील के बाद लोग माने | मिडिल ईस्ट जंग पर CM योगी का बयान, कुछ लोग अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ रहे-योगी, 'अफवाहों के चलते सिलेंडर की ज्यादा बुकिंग', चुनौतियों का सामना करना होगा- योगी, जरूरी हो तभी पेट्रोल-डीजल लेने जाएं-योगी, मिलकर चलना ही राष्ट्रभक्ति है- CM योगी, दुनिया ईरान युद्ध से प्रभावित हो रही- योगी, कुछ लोग अव्यवस्था फैलाने में लगे हैं- योगी
दिल्ली
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चैत्र नवरात्र 2026 की महाअष्टमी पर कन्या पूजन कर कन्याओं को भोजन और उपहार भेंट किए.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को चैत्र नवरात्र 2026 की महाअष्टमी के मौके पर कन्या पूजन किया.मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूरे हिंदू रीति-रिवाजों के साथ कन्याओं के पैर धोए, उन्हें खाना खिलाया और बाद में उन्हें तोहफे भी दिए.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने X हैंडल पर कन्या पूजन की तस्वीरें भी साझा कीं, जिनमें वह छोटे बच्चों को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देतीं और उन्हें तोहफे भेंट करती नजर आ रही हैं. अपने पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने कन्या पूजन के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का भी उल्लेख किया.
बेटियां सौभाग्य हैं, शक्ति हैं, और मां का पावन आशीर्वाद हैं।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) March 26, 2026
आज कन्या पूजन के इस पावन अवसर पर बेटियों का पूजन कर मन अत्यंत भावविभोर हो उठा।
दुर्गा अष्टमी हमें यह अनुभव कराती है कि हर बेटी में आदिशक्ति का उज्ज्वल स्वरूप विद्यमान है। उनका स्नेह, उनका सम्मान, जीवन को पवित्रता और… pic.twitter.com/AZxYvSUK1E
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां सौभाग्य, शक्ति और मां का पावन आशीर्वाद हैं. उन्होंने कहा कि दुर्गा अष्टमी हमें यह अनुभव कराती है कि हर बेटी में आदिशक्ति का उज्ज्वल स्वरूप विद्यमान है.
उन्होंने आगे लिखा कि बेटियों का स्नेह और सम्मान जीवन को पवित्रता और मंगल से भर देता है. मुख्यमंत्री ने मां से प्रार्थना की कि सभी पर कृपा बनी रहे, हर घर में सुख-समृद्धि आए और बेटियों का स्नेह जीवन को आलोकित करता रहे.
दरअसल, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र का बहुत बड़ा महत्व है. यह त्योहार पूरे नौ दिनों तक चलता है, जिसमें मां दुर्गा के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है. इन नौ दिनों में महाअष्टमी का दिन सबसे खास माना जाता है. इस दिन भक्त मां महागौरी की पूजा करते हैं और घरों में कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है.
बता दें कि हिंदू धर्म में कन्या पूजन को बहुत ही पवित्र माना जाता है. इसमें नौ छोटी बच्चियों को साक्षात देवी दुर्गा का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है. कहा जाता है कि इन कन्याओं को पूजने से माता रानी खुश होती हैं. इसके अलावा, कन्या पूजन को नारी शक्ति प्रतीक माना जाता है. यह हमें सिखाता है कि समाज में बेटियों का कितना महत्व है और हमें उनके प्रति आदर और प्यार का भाव रखना चाहिए.
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