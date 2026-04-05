Advertisement
Homeदिल्ली

दिल्ली

CM रेखा गुप्ता ने ‘सक्षम यात्रा 2026’ को दिखाई हरी झंडी, कहा.जमीनी इनोवेशन को मिलेगा नया मंच

CM रेखा गुप्ता ने सक्षम यात्रा 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस पहल को जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम बताया.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 05, 2026, 12:57 PM IST

CM रेखा गुप्ता ने ‘सक्षम यात्रा 2026’ को दिखाई हरी झंडी, कहा.जमीनी इनोवेशन को मिलेगा नया मंच
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली की CM ने सक्षम यात्रा 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि यह पहल जमीनी स्तर पर नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी. उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को मंच देना है, जिनके पास अच्छे और काम के आइडिया तो हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिल पाता.

नए आइडियाज को नई उड़ान देगी दिल्ली यात्रा

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को केंद्र में रखकर शुरू की गई यह यात्रा युवाओं, स्टार्टअप्स और सामाजिक संगठनों को जोड़ने का काम करेगी. इससे लोगों को अपने आइडियाज शेयर करने और उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. साथ ही उनका कहना है कि जब समाधान लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार होते हैं, तो उनका असर ज्यादा मजबूत और लंबे समय नजर आता है. 

अच्छे आइडियाज को मिलेगी सही दिशा

CM रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि कई बार अच्छे आइडिया सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि लोगों के पास जरूरी संसाधन नहीं होते हैं और सही से गाइडेंस नहीं मिल पाती है. सक्षम यात्रा 2026 ऐसे ही लोगों के आइडियाज को सही दिशा देने में मदद करती है और उन्हें एक्सपर्ट्स, संस्थानों और नीति बनाने वाले लोगों से जोड़ने में सहायता करेगी. इससे आइडिया से लेकर उसके जमीन पर लागू होने तक का सफर आसान हो जाएगा और नए अवसर भी मिलेंगे.

युवाओं की नई सोच को मिलेगी ताकत

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इस पहल से दिल्ली में नई सोच और इनोवेशन को और ताकत मिलेगी. साथ ही लोगों की जरूरतों के हिसाब से समाधान तैयार करने में भी मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को आगे आने, कुछ नया करने और देश के विकास में अपनी भागीदारी बढ़ाने का अच्छा मौका मिलेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
Read More
Advertisement