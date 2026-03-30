सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी पहल, राजधानी में आधुनिक होंगी गौशालाएं, बायोगैस से पैदा होगी स्वच्छ ऊर्जा

दिल्ली में गौसंरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में राजधानी की गौशालाओं को लीज एक्सटेंशन समझौते के प्रमाणपत्र दिए.

दिल्ली में गौसंरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राजधानी की गौशालाओं को लीज एक्सटेंशन समझौते के प्रमाणपत्र दिए. इसके साथ ही गौशालाओं में बायोगैस की व्यवस्था बनाने के लिए आर्थिक मदद भी दी. इस पहल का मकसद भटकती गायों की बेहतर देखभाल, संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने को सुनिश्चित करना है.

सीएम रेखा गुप्ता की पहल, गौशालाओं में बनेगी बायोगैस

इसकी जानकारी रेखा गुप्ता ने अपने X हैंडल पर साझा की. उन्होंने बताया कि सरकार की इस योजना के तहत पहले चरण में 10 गौशालाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा. इन गौशालाओं में गायों के लिए बेहतर रहने की व्यवस्था, अच्छा खाना, इलाज की सुविधा और साफ-सुथरा माहौल दिया जाएगा. साथ ही गोबर से बायोगैस बनाने की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी, ताकि ऊर्जा के नए ऑप्शन तैयार हों और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके.

उन्होंने आगे लिखा कि गौसंरक्षण सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, इंसानियत और पर्यावरण की जिम्मेदारी से भी जुड़ा है. हुआ है. उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि सभी स्टेप के साथ राजधानी की गौशालाओं को आधुनिक सुविधाएं दी जाएं, ताकि आवारा पशुओं की बेहतर देखभाल हो सके.

आधुनिक गौशालाओं से बढ़ेगा गायों का संरक्षण

सरकार की योजना के तहत जल्द ही 40 गौशालाओं को आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी. इससे गौसंरक्षण मजबूत होगा और गोबर से ऊर्जा बनाने और सफाई अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा. इस पहल से पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा उत्पादन और पशुओं की देखभाल से तीनों सेक्टर में अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद है. बता दें, बीते साल यानि 2025 में सीएम रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ का राजधानी का बजट पेश किया, जिसमें से 40 करोड़ रुपये गौशालाओं के निर्माण के लिए रखे गए, ताकि भविष्य नई गौशालाएं खुल सके.

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