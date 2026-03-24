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CAG की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, दिल्ली के 'शीश महल' की सजावट में पानी की तरह बहा पैसा, लागत में हुई 300 प्रतिशत की वृद्धि

CAG Report: दिल्ली विधानसभा में सोमवार को पेश हुई CAG की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है. इसमें बताया गया है कि पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर अनुमान से तीन गुना से ज्यादा खर्च हुआ.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 24, 2026, 10:41 AM IST

CAG की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, दिल्ली के 'शीश महल' की सजावट में पानी की तरह बहा पैसा, लागत में हुई 300 प्रतिशत की वृद्धि
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सोमवार की दिल्ली विधानसभा में सरकारी ऑडिट विभाग (CAG) की एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें काफी काफी बड़ा खुलासा हुआ है. CAG की 31 मार्च 2022 की रिपोर्ट बताया गया है कि फ्लैगस्टाफ रोड पर पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास (6 नंबर) को सजाने में और फिर बनाने में अनुमान से बेहद ज्यादा धन खर्च हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआत में जितना अंदाजा लगाया गया था, असली खर्च उससे 300 प्रतिशत से भी ज्यादा निकला है यानी तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ गया.

मुख्यमंत्री आवास निर्माण में करोड़ों की भारी गड़बड़ी

बता दें कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान इस आवास को शीश महल बताया था. रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके निर्माण में अनुमान से ज्यादा पैसा खर्चा हुआ, काम करने की प्रक्रिया में गड़बड़ियां थीं और कई रिकॉर्ड्स गायब हैं. ऑडिट में पता चला कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने शुरू में निर्माण और बदलाव के लिए 7.91 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था. आवास को सजाने में और फिर से बनाने के निर्माण में काम का ठेका 8.62 करोड़ रुपये में दिया गया था, लेकिन आखिर में खर्च बढ़कर 33.66 करोड़ रुपये हो जाता है. 


बिना अनुभव वाले ठेकेदारों को दिया काम

Hindustan Times की खबर के मुताबिक, सीएजी में यह भी देखने को मिला कि इस काम के लिए सही सलाहकार और ठेकेदार को नहीं चुना गया. पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री आवास के काम में नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की और उन्होंने इसके लिए बिना अनुभव वाले ठेकेदारों को चुना. इसी वजह से पूरी चयन प्रक्रिया अब सवालों के घेरे में है.

नक्शे में बदलाव और भारी फिजूलखर्ची

मुख्यमंत्री आवास के आकार में 36 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई. उसमें कई बेशकीमती सजावट का सामान का खूब इस्तेमाल हुआ. अपने पसंद के हिसाब से कई बार नक्शे में भी बदलाव हुए, सिर्फ लग्जरी सामान पर ही लगभग 19 करोड़ रुपये उड़ा दिए गए. इसके अलावा, करीब 20 करोड़ रुपये जिस काम के लिए पास हुए थे, वह उस काम में खर्च होने की बजाय सात नौकर क्वार्टर के निर्माण में लग गए. इस काम से जुडे़ कई सबूत को भी मिटा दिए गए, जिससे साबित होता है कि काम में बहुत ज्यादा धांधली हुई है.

केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा हमला

बीजेपी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में इन रिपोर्ट के नतीजों को लेकर कहा कि इस परियोजना में बड़े स्तर गड़बड़ियां हुई हैं. दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, बीते दस साल में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली का विकास करने की बजाय सिर्फ अपना शीश महल बनाया. केजरीवाल ने कोविड के समय का फायदा उठाया ये निर्माण किया. वहीं, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इन सभी अरोपों को नकार दिया है. 

 

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