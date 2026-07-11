FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
रिकॉर्ड ऊंचाई से भरभरा कर गिरा सोना; एक्सपर्ट से जानिए क्या दिवाली तक गोल्ड होगा और सस्ता या खरीदारी का यही है सही मौका

रिकॉर्ड ऊंचाई से भरभरा कर गिरा सोना; एक्सपर्ट से जानिए क्या दिवाली तक गोल्ड होगा और सस्ता या खरीदारी का यही है सही मौका

Saksham Yojana: दिल्ली CM रेखा गुप्ता का बड़ा कदम! AI-स्मार्ट टॉयलेट से STEM लैब्स तक, अब सरकारी स्कूलों में मिलेंगी ये सुविधाएं

Saksham Yojana: दिल्ली CM रेखा गुप्ता का बड़ा कदम! AI-स्मार्ट टॉयलेट से STEM लैब्स तक, अब सरकारी स्कूलों में मिलेंगी ये सुविधाएं

डिग्री या अनुभव, कैसे चुना जाएगा राम मंदिर ट्रस्ट का पहला CEO? हर महीने होगा नए नाम का एलान? जानिए मापदंड और जिम्मेदारियां

डिग्री या अनुभव, कैसे चुना जाएगा राम मंदिर ट्रस्ट का पहला CEO? हर महीने होगा नए नाम का एलान? जानिए मापदंड और जिम्मेदारियां

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर

एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

हिंदी न्यूज़दिल्ली

दिल्ली

Saksham Yojana: दिल्ली CM रेखा गुप्ता का बड़ा कदम! AI-स्मार्ट टॉयलेट से STEM लैब्स तक, अब सरकारी स्कूलों में मिलेंगी ये सुविधाएं

Saksham Yojana: दिल्ली में शिक्षा और स्वच्छता का नया युग! CM रेखा गुप्ता ने 'सक्षम योजना' के तहत AI-स्मार्ट टॉयलेट्स, STEM लैब्स और इलेक्ट्रिक कचरा वाहनों का शुभारंभ कर छात्रों को दिया अमेरिका का अवसर.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jul 11, 2026, 12:52 PM IST

Saksham Yojana: दिल्ली CM रेखा गुप्ता का बड़ा कदम! AI-स्मार्ट टॉयलेट से STEM लैब्स तक, अब सरकारी स्कूलों में मिलेंगी ये सुविधाएं

Image Credit: Twitter 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली के विकास और शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाई देने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज 'सक्षम योजना' के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में तकनीक और छात्र कल्याण को विश्वस्तरीय बनाना है.

शिक्षा और तकनीक का अनूठा संगम

मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग विधानसभा स्थित राजकीय विद्यालय से देश के पहले AI-Integrated Smart School Toilets का लोकार्पण किया. इसके साथ ही दिल्ली के सभी सरकारी विद्यालयों में STEM Innovation Labs, आधुनिक Computer Labs और Smart Digital Classrooms की शुरुआत की गई है.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई ये पहलें शिक्षा और नवाचार को एक नई दिशा देंगी. उन्होंने कहा, "माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 'नया भारत' प्रतिभा को संसाधनों की सीमाओं से निकालकर अवसरों से जोड़ रहा है. हमारा लक्ष्य सरकारी विद्यालयों के बच्चों को अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार करना है."

छात्राओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान

'सक्षम योजना' के तहत छात्राओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, मुख्यमंत्री ने 3,000 छात्राओं के लिए व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है. इसमें मेडिकल चेक-अप, आई स्क्रीनिंग, चश्मा वितरण, डिवर्मिंग (Deworming) और मासिक धर्म स्वच्छता (Menstrual Hygiene) प्रशिक्षण शामिल है.

प्रतिभाशाली छात्रों को मिलेगा 'अमेरिका' का मौका

कार्यक्रम का सबसे आकर्षण का केंद्र वह क्षण रहा जब STEM Innovation Labs में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉप 5 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया. इन मेधावी छात्रों को USSRC (United States Space & Rocket Center), अमेरिका के प्रतिष्ठित स्पेस साइंस प्रोग्राम के लिए दिल्ली सरकार द्वारा पूर्णतः प्रायोजित एयर टिकट प्रदान किए गए. यह कदम छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है.

स्वच्छता व्यवस्था को नई मजबूती

शिक्षा के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने दिल्ली की स्वच्छता और बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया. शालीमार बाग विधानसभा के लिए 137 इलेक्ट्रिक प्राइमरी वेस्ट कलेक्शन वाहनों (Electric Primary Waste Collection Vehicles) को हरी झंडी दिखाई गई. ये वाहन चार जोनों में घर-घर जाकर कचरा संग्रहण करेंगे, जिससे न केवल स्वच्छता व्यवस्था प्रभावी होगी, बल्कि शहर के प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर
एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement