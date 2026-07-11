Saksham Yojana: दिल्ली CM रेखा गुप्ता का बड़ा कदम! AI-स्मार्ट टॉयलेट से STEM लैब्स तक, अब सरकारी स्कूलों में मिलेंगी ये सुविधाएं

Saksham Yojana: दिल्ली में शिक्षा और स्वच्छता का नया युग! CM रेखा गुप्ता ने 'सक्षम योजना' के तहत AI-स्मार्ट टॉयलेट्स, STEM लैब्स और इलेक्ट्रिक कचरा वाहनों का शुभारंभ कर छात्रों को दिया अमेरिका का अवसर.

दिल्ली के विकास और शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाई देने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज 'सक्षम योजना' के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में तकनीक और छात्र कल्याण को विश्वस्तरीय बनाना है.

शिक्षा और तकनीक का अनूठा संगम

मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग विधानसभा स्थित राजकीय विद्यालय से देश के पहले AI-Integrated Smart School Toilets का लोकार्पण किया. इसके साथ ही दिल्ली के सभी सरकारी विद्यालयों में STEM Innovation Labs, आधुनिक Computer Labs और Smart Digital Classrooms की शुरुआत की गई है.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई ये पहलें शिक्षा और नवाचार को एक नई दिशा देंगी. उन्होंने कहा, "माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 'नया भारत' प्रतिभा को संसाधनों की सीमाओं से निकालकर अवसरों से जोड़ रहा है. हमारा लक्ष्य सरकारी विद्यालयों के बच्चों को अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार करना है."

छात्राओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान

'सक्षम योजना' के तहत छात्राओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, मुख्यमंत्री ने 3,000 छात्राओं के लिए व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है. इसमें मेडिकल चेक-अप, आई स्क्रीनिंग, चश्मा वितरण, डिवर्मिंग (Deworming) और मासिक धर्म स्वच्छता (Menstrual Hygiene) प्रशिक्षण शामिल है.

प्रतिभाशाली छात्रों को मिलेगा 'अमेरिका' का मौका

कार्यक्रम का सबसे आकर्षण का केंद्र वह क्षण रहा जब STEM Innovation Labs में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉप 5 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया. इन मेधावी छात्रों को USSRC (United States Space & Rocket Center), अमेरिका के प्रतिष्ठित स्पेस साइंस प्रोग्राम के लिए दिल्ली सरकार द्वारा पूर्णतः प्रायोजित एयर टिकट प्रदान किए गए. यह कदम छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है.

स्वच्छता व्यवस्था को नई मजबूती

शिक्षा के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने दिल्ली की स्वच्छता और बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया. शालीमार बाग विधानसभा के लिए 137 इलेक्ट्रिक प्राइमरी वेस्ट कलेक्शन वाहनों (Electric Primary Waste Collection Vehicles) को हरी झंडी दिखाई गई. ये वाहन चार जोनों में घर-घर जाकर कचरा संग्रहण करेंगे, जिससे न केवल स्वच्छता व्यवस्था प्रभावी होगी, बल्कि शहर के प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी.

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