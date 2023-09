MCD मेयर चुनाव से पहले भाजपा में सेंध लगाने की कोशिश में AAP? BJP ने लगाया हार्स ट्रेडिंग का आरोप

डीएनए हिंदी: दिल्ली नगर निगम चुनाव (Delhi MCD Election) संपन्न होने के बाद मेयर चुनाव (Mayor Election) होने हैं, लेकिन इससे पहले ही आप पर बीजेपी पार्षद ने खरीदने की कोशिश के आरोप लगाए है. उन्होंने आरोप लगाया कि एक महिला ने उनसे संपर्क कर मेयर चुनाव से पहले आप को समर्थन करने की पेशकश की है. बीजेपी ने इसको लेकर आप पर निशाना साधा है. इसके साथ ही एसीबी में शिकायत दर्ज कराने को कहा है.

Delhi | BJP councillor Dr Monika Pant alleges that she was approached by a woman, Shikha Garg, who made lucrative offers to her in exchange for support to AAP during Mayor elections.



Party leader Harish Khurana says, "We are going to the ACB at 4 pm to file a complaint." pic.twitter.com/OjoPPPxmif