दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने 'जन कौशल केंद्र' और 'स्वयं स्वास्थ्य केंद्र' का उद्घाटन किया, स्किल्स सीखेंगे युवा, मिलेगी क्वालिटी हेल्थकेयर

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र युवाओं को AI और आधुनिक कौशल आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

सीएम रेखा गुप्ता ने मोती नगर में जन कौशल केंद्र का उद्घाटन किया

सीएम रेखा गुप्ता ने स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन किया

AI और भविष्य के लिए जरूरी स्किल्स सिखाए जाएंगे

अच्छी क्वालिटी की हेल्थकेयर तक पहुंच भी बेहतर बनेगी



Jan Kaushal Kendra and Swayam Swasthya Kendra: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मोती नगर में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया. इन केंद्रों की स्थापना मदन लाल खुराना फाउंडेशन द्वारा विधायक श्री हरीश खुराना की पहल पर की गई है.

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन को आगे बढ़ाती है, जिसमें युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), नवाचार और तकनीक आधारित शिक्षा के माध्यम से भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने भी भारत को नवाचार का केंद्र बनाने और युवाओं को AI एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र युवाओं को AI और आधुनिक कौशल आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. उन्होंने कहा कि यह पहल पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मदन लाल खुराना जी के एक मजबूत, सक्षम और समृद्ध दिल्ली के विजन को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी.

Today, the Jan Kaushal Kendra and Swayam Swasthya Kendra were inaugurated in Moti Nagar, inspired by the late Shri Madan Lal Khurana Ji’s vision of an empowered Delhi.



Aligned with Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji’s vision of youth as job creators, not job seekers,… pic.twitter.com/dEt1zwAtIs August 20, 2026

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं को 'नौकरी मांगने वाले' के बजाय 'नौकरी देने वाला' बनाने के विजन के अनुरूप, ये केंद्र AI और भविष्य के लिए ज़रूरी स्किल्स सिखाएंगे और साथ ही अच्छी क्वालिटी की हेल्थकेयर तक पहुंच भी बेहतर बनाएंगे.

उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी, विधायक श्री हरीश खुराना जी, विधायक श्री उमंग बजाज जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र बब्बर जी सहित अन्य गणमान्यजन एवं स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे.