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दिल्ली

पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा बारिश, रात का तापमान सबसे ज्यादा...2026 में दिल्ली के लिए कैसा रहा अगस्त का महीना?

राजधानी में अगस्त के पहले हफ़्ते में पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा बारिश भी दर्ज की गई. महीने के पहले सात दिनों में 127 मिमी बारिश हुई, जो 2011 के बाद से इस अवधि के लिए सबसे ज्यादा है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 29, 2026, 08:54 PM IST

पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा बारिश, रात का तापमान सबसे ज्यादा...2026 में दिल्ली के लिए कैसा रहा अगस्त का महीना?

2026 में दिल्ली के लिए कैसा रहा अगस्त का महीना?

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राजधानी दिल्ली के लिए इस साल अगस्त का महीना पिछले कई सालों में सबसे अलग रहा है. अगस्त महीने में दिल्ली में बारिश, गर्मी और हवा की गुणवत्ता को लेकर कई सारे रिकॉर्ड टूटे हैं. अगस्त महीने में दिन और रात का तापमान अब भी ज्यादा बना हुआ है. बारिश पहले ही मौसम के औसत से ज्यादा हो चुकी है. साथ ही, महीने का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) तीन साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मानसून सीजन की शुरुआत से सफदरजंग में दिल्ली में 653.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि लंबे समय का औसत 506.7 मिलीमीटर है. इस तरह 147.2 मिमी या 29 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है. 

राजधानी में अगस्त के पहले हफ़्ते में पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा बारिश भी दर्ज की गई. महीने के पहले सात दिनों में 127 मिमी बारिश हुई, जो 2011 के बाद से इस अवधि के लिए सबसे ज्यादा है. IMD ने बताया कि 25 अगस्त को एक ही दिन में बहुत भारी बारिश हुई. इस दिन सफदरजंग में 24 घंटों में 99.1 मिमी बारिश दर्ज की गई. ये  दो साल में अगस्त के किसी एक दिन में हुई सबसे ज़्यादा बारिश थी. इससे पहले सफदरजंग में अगस्त में ज्यादा बारिश 1 अगस्त, 2024 को दर्ज की गई थी, जब स्टेशन पर 107.6 मिमी बारिश हुई थी.

सिर्फ सफदरजंग ही नहीं बल्कि शहर के ज़्यादातर मौसम केंद्रों पर मौसम की सामान्य बारिश से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है. पालम में 482.1 मिमी के सामान्य स्तर के मुकाबले 533.2 मिमी बारिश हुई, जो 11 प्रतिशत ज़्यादा है.  लोधी रोड पर 506.7 मिमी के मुकाबले 648.2 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 28 प्रतिशत ज़्यादा है. रिज में 432.1 मिमी के सामान्य स्तर के मुकाबले 703.1 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 63 प्रतिशत ज़्यादा है. जबकि अयानगर में 431.3 मिमी के मुकाबले 686.3 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 59 प्रतिशत ज़्यादा है.

बारिश के बावजूद गर्म रहा मौसम

29 अगस्त तक सफदरजंग में औसत अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले दो सालों में सबसे ज़्यादा है. IMD ने बताया कि इससे पहले औसत अधिकतम तापमान 2023 में ज़्यादा था, जब यह 35.4 डिग्री सेल्सियस था. 2024 में यह 34.1 डिग्री सेल्सियस था. अगस्त महीने में दिल्ली का औसत न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 2023 के बराबर है और तब से सबसे ज़्यादा है. इससे पहले यह 2018 में औसत न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस था.

एयर क्वालिटी इंडेक्स भी सबसे ज्यादा

'सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर' के विश्लेषण से पता चला है कि अगस्त के 28 दिनों में दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 92 रहा, जो 2023 के बाद सबसे ज़्यादा है. विश्लेषण में कहा गया है कि महीने का औसत ज़्यादा होने के बावजूद, 28 में से 19 दिन हवा की गुणवत्ता 'संतोषजनक' श्रेणी में थी, जबकि बाकी नौ दिन 'मध्यम' श्रेणी में रही. अगस्त 2023 में, आठ दिन 'संतोषजनक' श्रेणी में थे, जबकि 23 दिन 'मध्यम' श्रेणी में थे. इस अगस्त में भी अधिकतम AQI 129 तक पहुंच गया, जो 2023 के बाद सबसे ज़्यादा है, उस समय अधिकतम AQI 186 था.

(इनपुट- एजेंसी)

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