दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद का बड़ा ऐलान: अवैध निर्माण और फायर नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी, अफसरों पर भी गिरेगी गाज

दिल्ली में आज मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई. इसमें राजधानी में कानून का राज सख्ती से लागू करने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए. दिल्ली सरकार में गृह मंत्री श्री आशीष सूद ने प्रेस वार्ता में बड़े प्रशासनिक निर्णयों की जानकारी दी.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में गृह मंत्री श्री आशीष सूद ने आज एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बड़े प्रशासनिक निर्णयों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में अवैध निर्माण, फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुए दुखद हादसों को मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने अत्यंत गंभीरता से लिया ह. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस आपात बैठक में राजधानी में कानून का राज सख्ती से लागू करने, भ्रष्टाचार पर प्रहार करने और जवाबदेही तय करने के लिए कई अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं.

श्री सूद ने स्पष्ट रूप से कहा कि दिल्ली सरकार इन हादसों में प्रभावित सभी परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ खड़ी ह. मुख्यमंत्री स्वयं स्थिति की पल-पल की समीक्षा कर रही हैं. सरकार का उद्देश्य केवल तात्कालिक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि एक ऐसा फुल-प्रूफ सिस्टम बनाना है जिससे भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति को हमेशा के लिए रोका जा सके.

गृह मंत्री ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों और निकायों (MCD, DDA, Fire, Electricity, Police) के बीच प्रशासनिक अधिकारों के बिखराव के कारण अक्सर नियमों का कड़ाई से पालन नहीं हो पाता था और अधिकारी जिम्मेदारी से बचते थे. इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों की शक्तियों को और सुदृढ़ करने का ऐतिहासिक फैसला किया है.

अब संबंधित प्रशासनिक जिलों में कार्यरत किसी भी विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, उनके विरुद्ध सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने, एफआईआर (FIR) दर्ज कराने, अवकाश स्वीकृत या निरस्त करने तथा अपने कर्तव्यों में विफल रहने वाले अफसरों के खिलाफ तत्काल एक्शन लेने की व्यापक शक्तियां जिला प्रशासन (DM) के पास होंगी. सरकार ने राजधानी में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (DDMA Act) के कड़े प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू कर दिया है. इसके तहत सरकारी निर्देशों की अवहेलना करने वाले मकान मालिकों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को कानून के तहत दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक के कारावास सहित भारी दंडात्मक भुगतना होगा.

यदि किसी सरकारी अधिकारी की मिलीभगत, लापरवाही या भ्रष्ट आचरण के कारण कोई जनहानि या संपत्ति की क्षति होती है, तो वह अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा. ऐसे मामलों में केवल सस्पेंशन नहीं, बल्कि अधिकारी के वेतन, पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभों को रोकने और उनकी व्यक्तिगत संपत्ति से नुकसान की वसूली तक की कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.

गृह मंत्री ने बताया कि नए आदेश के तहत जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की संयुक्त जांच समितियां (Joint Committee) गठित कर दी गई हैं। इनमें दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस, बिजली विभाग (DISCOMs), नगर निगम (MCD) और अन्य संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. ये समितियां अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित सभी गेस्ट हाउस, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण करेंगी. जहां कहीं भी लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन या बिना अनुमति संचालन पाया जाएगा, उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाएगा.

गृह मंत्री सूद ने कहा कि दिल्ली में G+4 (भूतल + 4 मंजिल) की स्वीकृत सीमा से अधिक चल रहे सभी निर्माण कार्यों की तत्काल समीक्षा होगी. जहां भी अवैध निर्माण या स्वीकृत नक्शे का उल्लंघन मिलेगा, उसे तुरंत सील किया जाएगा. गृह मंत्री श्री आशीष सूद ने दिल्ली सरकार के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार, मिलीभगत और नियमों के उल्लंघन के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. किसी भी रसूखदार या गलत कार्य करने वाले को राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण नहीं दिया जाएगा. दिल्ली के नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इससे खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.