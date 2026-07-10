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हिंदी न्यूज़दिल्ली

दिल्ली

दिल्ली सरकार ने 'शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन' का नाम बदला, जानिए कैसे 378 साल पुरानी घटना से जुड़ा है इतिहास

दिल्ली सरकार पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को नए स्वरूप में स्थापित करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम की बैठक में चांदनी चौक के पुनर्विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 10, 2026, 08:19 PM IST

दिल्ली सरकार ने 'शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन' का नाम बदला, जानिए कैसे 378 साल पुरानी घटना से जुड़ा है इतिहास

दिल्ली सरकार चांदनी चौक के पुनर्विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी. (फोटो- IANS)

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  • पुरानी दिल्ली लगभग 7.12 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है.
  • 350 साल से भी अधिक पुराने इस ऐतिहासिक शहर में 1 विश्व धरोहर स्थल है.
  • दिल्ली सरकार चांदनी चौक के पुनर्विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी.


दिल्ली सरकार ने 'शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन' का नाम बदलकर 'इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम' कर दिया है. यह कदम पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प से जुड़ी विरासत को फिर से जीवित करने की एक बड़ी पहल का हिस्सा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि निगम के माध्यम से पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित करते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाने की व्यापक और गंभीर पहल प्रारंभ हो चुकी है. 

चांदनी चौक के पुनर्विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता

इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम की चेयरपर्सन व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में निगम की वार्षिक आम बैठक में ऐतिहासिक चांदनी चौक के पुनर्विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार का डिजाइन इस प्रकार विकसित किया जाए जिससे उसकी ऐतिहासिक पहचान, पारंपरिक स्वरूप और सांस्कृतिक गरिमा स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो. उन्होंने कहा कि प्रतिदिन लाखों लोगों की आवाजाही को देखते हुए क्षेत्र में आधुनिक एवं उपयोगी सार्वजनिक शौचालय (टॉयलेट ब्लॉक) विकसित किए जाएं और नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाए.

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि पुरानी दिल्ली का विकास केवल भौतिक आधारभूत संरचना तक सीमित न रहे, बल्कि विरासत का संरक्षण, पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों, नागरिक सुविधाओं व पर्यावरणीय संतुलन को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जाए. इसी उद्देश्य से इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम अब विरासत संरक्षण और आधुनिक शहरी विकास को साथ लेकर आगे बढ़ेगा. इसके तहत ऐतिहासिक भवनों के संरक्षण, आधारभूत ढांचे के आधुनिकीकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार व अन्य पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा.

क्या है शाहजहानाबाद का इतिहास?

आज जिसे पुरानी दिल्ली कहा जाता है उसे मुगलों के दौर में शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था. इसकी स्थापना 1639 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा की गई थी. ये दिल्ली का सातवां शहर था जिसकी निर्माण 1648 में पूरा हुआ.  यह शहर अपने सुनियोजित वास्तुकला और चारदीवारी के लिए प्रसिद्ध था. शाहजहानाबाद शहर लगभग 10 किलोमीटर लंबी चारदीवारी से घिरा हुआ था जिसमें 14 प्रमुख द्वार थे.  लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट जैसे नाम यहीं से आए हैं. चांदनी चौक इस शहर का मुख्य बाजार और व्यापार का केंद्र था. 

पुरानी दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व

पुरानी दिल्ली लगभग 7.12 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है. 350 साल से भी अधिक पुराने इस ऐतिहासिक शहर में 1 विश्व धरोहर स्थल है. 10 राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित स्मारक हैं. 10 राज्य स्तर पर संरक्षित स्मारक हैं. 700 से अधिक स्थानीय स्तर पर संरक्षित विरासत स्थल हैं. इतनी बड़ी विरासत को सहेजने और यहां आने वाले लाखों पर्यटकों व व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अब 'इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम' (IVPN) ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, ठोस कचरा प्रबंधन, यातायात प्रबंधन और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार जैसे कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएगा.
 

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