दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस्कॉन मंदिर में पूजा-अर्चना की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सबके लिए प्रार्थना की

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में पूजा-अर्चना की. उन्होंने कामना की कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सभी के जीवन में खुशी, शांति, समृद्धि और खुशहाली लाए.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में पूजा-अर्चना की. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लिया और सबकी शांति, सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी न केवल भगवान कृष्ण के दिव्य जन्म का उत्सव है, बल्कि यह भक्ति, आनंद और आध्यात्मिक सुख का भी त्योहार है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का धर्म, कर्म और भक्ति का शाश्वत संदेश हम सभी को प्रेरित करता रहे. द्वारकाधीश की दिव्य कृपा हर जीवन को शांति, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे.

मुख्यमंत्री ने जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली के सभी नागरिकों और लोगों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कामना की कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सभी के जीवन में खुशी, शांति, समृद्धि और खुशहाली लाए.

On the sacred occasion of Shri Krishna Janmashtami, offered prayers at ISKCON, East of Kailash.



May Bhagwan Shri Krishna’s timeless message of Dharma, Karma and Bhakti continue to inspire us all, and may the divine grace of Dwarkadhish bless every life with peace, happiness and… pic.twitter.com/xRnrhzghqT September 5, 2026

कृष्ण के जन्म पर हर तरफ उल्लास

पूरे देश में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. रात 12 बजते ही मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण के जयकारे लगने लगे. भक्त उनकी आरती में डूब गए. भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर शुक्रवार सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा. श्रीकृष्ण की खास नगरी मथुरा हो या दिल्ली-एनसीआर, हर तरफ, हर दिशा, हर कोने में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली.