FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कल का मौसम, 6 सितंबर: दिल्ली-एनसीआर में कल बारिश होगी या नहीं? जानिए IMD का ताजा अपडेट

कल का मौसम, 6 सितंबर: दिल्ली-एनसीआर में कल बारिश होगी या नहीं? जानिए IMD का ताजा अपडेट

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने 'कश्मीर स्टडी ग्रुप' बनाया, भारत में आतंकी हमले के लिए दे रहा सुझाव, क्या है मुनीर की नई साजिश?

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने 'कश्मीर स्टडी ग्रुप' बनाया, भारत में आतंकी हमले के लिए क्या है मुनीर की नई साजिश?

Google, YouTube से WhatsApp, Adobe तक... भारतीयों के हाथ में हैं इन MNCs की कमान, देखें लिस्ट

Google, YouTube से WhatsApp, Adobe तक... भारतीयों के हाथ में हैं इन MNCs की कमान, देखें लिस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

हिंदी न्यूज़दिल्ली

दिल्ली

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस्कॉन मंदिर में पूजा-अर्चना की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सबके लिए प्रार्थना की

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में पूजा-अर्चना की. उन्होंने कामना की कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सभी के जीवन में खुशी, शांति, समृद्धि और खुशहाली लाए.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 05, 2026, 03:14 PM IST

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस्कॉन मंदिर में पूजा-अर्चना की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सबके लिए प्रार्थना की

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस्कॉन मंदिर में पूजा-अर्चना की.

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में पूजा-अर्चना की. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लिया और सबकी शांति, सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी न केवल भगवान कृष्ण के दिव्य जन्म का उत्सव है, बल्कि यह भक्ति, आनंद और आध्यात्मिक सुख का भी त्योहार है. 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का धर्म, कर्म और भक्ति का शाश्वत संदेश हम सभी को प्रेरित करता रहे. द्वारकाधीश की दिव्य कृपा हर जीवन को शांति, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे.

मुख्यमंत्री ने जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली के सभी नागरिकों और लोगों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कामना की कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सभी के जीवन में खुशी, शांति, समृद्धि और खुशहाली लाए. 

 

कृष्ण के जन्म पर हर तरफ उल्लास

पूरे देश में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. रात 12 बजते ही मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण के जयकारे लगने लगे. भक्त उनकी आरती में डूब गए. भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर शुक्रवार सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा. श्रीकृष्ण की खास नगरी मथुरा हो या दिल्ली-एनसीआर, हर तरफ, हर दिशा, हर कोने में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement