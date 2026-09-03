दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों की भी शुरुआत

3 सितंबर 2026 को 50 नई इलेक्ट्रिक बसें, दिल्ली–रेवाड़ी अंतरराज्यीय ई-बस सेवा और हसनपुर और गाजीपुर डिपो में दो नए सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन दिल्लीवासियों को समर्पित किए गए.

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिनांक 3 सितंबर 2026 को 50 नई जीरो-एमिशन इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और दिल्ली-रेवाड़ी अंतरराज्यीय ई-बस सेवा का शुभारंभ किया. उन्होंने तेहखंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन करने के साथ ही हसनपुर और गाजीपुर में सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों की भी शुरुआत की.

नई इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिलेगा. वहीं, दिल्ली-रेवाड़ी ई-बस सेवा से दिल्ली और NCR क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी. ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से वाहन सुरक्षा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी बढ़ावा मिलेगा.

Delhi leads India’s electric mobility journey with the country’s largest EV bus fleet of 5,088 buses.



With 50 more e-buses launched today and the new Delhi-Rewari service, commuters get cleaner journeys, better connectivity and a stronger public transport network.#ViksitDelhi pic.twitter.com/zbXbLBABGl — Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 3, 2026

इस अवसर पर सांसद श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. पंकज सिंह भी उपस्थित रहे. इस अंतरराज्यीय ई-बस सेवा के माध्यम से दिल्ली सरकार स्वच्छ, सुरक्षित और भविष्य के अनुरूप आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

सार्वजनिक परिवहन सहज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने का संकल्प- सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आधिकारिक एक्स हैंडल से इसकी जानकारी भी दी गई. उन्होंने लिखा, "नवंबर में जिस तेहखंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का शिलान्यास किया गया था, आज उसका उद्घाटन किया. कुछ ही महीनों में इस महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा करने के लिए परिवहन विभाग की पूरी टीम और इससे जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साधुवाद. यहां हर वर्ष लगभग 72,000 वाहनों की फिटनेस टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध होगी."

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 50 नई इलेक्ट्रिक बसें, दिल्ली–रेवाड़ी अंतरराज्यीय ई-बस सेवा और हसनपुर और गाजीपुर डिपो में दो नए सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन दिल्लीवासियों को समर्पित किए गए. उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन इतना सहज, सुरक्षित और सुविधाजनक बने कि वह हर दिल्लीवासी की पहली पसंद हो.