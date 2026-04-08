मानसून से पहले यमुना घाटों की तैयारियों का निरीक्षण, CM रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए जरूरी निर्देश

CM रेखा गुप्ता ने माननीय उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधू के साथ वासुदेव घाट और यमुना बाजार घाट का दौरा कर वहां की स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और चल रहे पुनर्जीवन कार्यों की समीक्षा की.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में माननीय उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधू के साथ मिलकर वासुदेव घाट और यमुना बाजार घाट का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने वहां चल रहे सफाई अभियान, बुनियादी सुविधाओं और घाटों के फिर से निर्माण के जुड़े कामों की मौके पर ही समीक्षा की.

यमुना घाटों का काम समय पर पूरा करें

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि घाटों से जुड़े सभी काम तय समय सीमा के अंदर पूरे किए जाएं. उन्होंने खासतौर पर यमुना नदी में जमी गाद को निकालने के काम को और तेज करने के लिए कहा है, ताकि मानसून आने से पहले सभी अहम तैयारियां पूरी हो सके. उनका कहना है कि अगर समय रहते काम पूरे होते हैं, तो लोगों को साफ-सुथरा और सुरक्षित माहौल मिल सकेगा.

यमुना की सफाई और सुंदरीकरण सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि दिल्ली की आस्था, संस्कृति और विरासत से जुड़ी एक अहम धारा है. इसलिए इसके घाटों को साफ रखना, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि घाटों पर आने वाले भक्तों और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएं.

उन्होंने आगे बताया कि सरकार स्वच्छ यमुना के संकल्प को सिर्फ लिखित या घोषणा तक सीमित नहीं रखना चाहती है. इसे जमीन पर तेजी से लागू किया जा रहा है. घाटों की सफाई, सुंदरीकरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम लगातार जारी है, ताकि आने वाले समय में यमुना के किनारे लोगों को साफ और बेहतर माहौल मिल सके.