सेवा संकल्प अभियान के तहत दिल्ली को मिलेगी विकास की सौगात, 13,820 करोड़ से अधिक खर्च होंगे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी जानकारी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि सेवा संकल्प अभियान के तहत यमुना की सफाई और पुनर्जीवन से जुड़े लगभग ₹8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा. दिल्ली में 70 लाख पौधारोपण का लक्ष्य भी तय किया गया है.

दिल्ली को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि सेवा संकल्प अभियान के तहत सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा. सोमवार, 14 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि ‘सुशासन सेवा संवाद’ के माध्यम से सरकार अपने जनसेवा कार्यों और विकास योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की कुल ₹13,820 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इनमें IFC के ₹365 करोड़, पर्यटन विभाग के ₹77 करोड़, परिवहन विभाग के ₹33 करोड़, PWD के ₹2,800 करोड़, ट्रेड एंड टैक्सेस विभाग के ₹550 करोड़, पावर विभाग के ₹1,537 करोड़, फायर विभाग के ₹30 करोड़ और MCD के ₹247 करोड़ के विकास कार्य शामिल हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि Seva Sankalp Abhiyan का उद्देश्य सुशासन और जनसेवा के माध्यम से सरकार तथा जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है. उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिल्ली के विकास के लिए निरंतर ऊर्जा प्रदान करता रहे. विकसित भारत के संकल्प में विकसित दिल्ली भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती रहे.

‘सेवा संकल्प अभियान’ से पूरी दिल्ली जुड़ेगी

17 सितंबर की शाम दिल्ली सरकार की योजनाओं के लाभार्थी और भाजपा के सभी कार्यकर्ता अपने-अपने घरों में आशीर्वाद का दीया जलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे और उनके स्वस्थ, दीर्घ एवं यशस्वी जीवन की कामना करेंगे. साथ ही, जनसेवा से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. कार्यक्रम कुछ इस तरह होंगे...