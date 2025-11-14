Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी

Darbhanga Vidhan Sabha Chunav Results, Pushpam Priya: पुष्पम प्रिया चौधरी ने 2020 में 'द प्लुरल्स पार्टी' की स्थापना की थी, वह दरभंगा से चुनाव हार गई हैं.

Darbhanga Vidhan Sabha Chunav Results, Pushpam Priya: बिहार की राजनीति में बदलाव लाने की मकसद से चुनावी मैदान में उतरीं, 'द प्लुरल्स पार्टी' (TPP) की संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी चुनाव हार चुकी हैं. पुष्पम प्रिया चौधरी ने 2020 में 'द प्लुरल्स पार्टी' की स्थापना की थी, वह राज्य को धर्म और जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर राजनीति के एक नए रूप से परिचित कराना चाहती हैं. इस सीट पर BJP उम्मीदवार संजय सरावगी को बड़ी जीत मिली है. (खबर अपडेट की जा रही है)