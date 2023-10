पाकिस्तान टीम को ये क्या कह गए शोएब अख्तर

वर्ल्डकप (World Cup 2023) में साउथ अफ्रीका (South africa vs Pakistan) के खिलाफ खेले गए करो या मरो के मुकाबले में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है. रोमांचक मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग (pakistan elect to bat first) करते हुए साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 271 रनों का लक्ष्य दिया था. जिसके जवाब में बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका (South africa win by 1 wicket) ने जीत दर्ज कर ली. 'द क्रिकेट शो' में शोएब अख्तर (shoaib akhtar) से जानिए मैच का पूरा विश्लेषण. समझिए कि क्या हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की कप्तानी चली जाएगी.