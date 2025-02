Champions Trophy 2025 Bharat के आगे फिर झुका Pakistan जानें कैसे | BCCI | ICC | Team India

Champions Trophy 2025: Bharat के आगे फिर झुका Pakistan, जानें कैसे? | BCCI | ICC | Team India Champions Trophy 2025: आईसीसी (ICC) और बीसीसीआई (BCCI) की बैठक की खबर आ रही है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 (Champions Trophy) के आयोजन को लेकर बीसीसीआई का फैसला सामने आया, एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने टीम इंडिया को पाकिस्तान (Pakistan) भेजने से साफ मना कर दिया है. बीसीसीआई ने टीम इंडिया के मैच दुबई या श्रीलंका (Sri Lanka) में खेले जाने को लेकर बात की है. लेकिन इस पर अभी तक कोई आधिकारिक तौर घोषणा नहीं की गई है. हालांकि भारत के सभी मुकाबले दुबई में होने की संभावनाएं जताई जा रही है. Champions Trophy 2025: The news of the meeting of ICC and BCCI is coming, BCCI's decision regarding the organization of Champions Trophy 2025 has come out, according to a report, BCCI has sent Team India to Pakistan. ) has clearly refused to send. BCCI has talked about Team India's matches being played in Dubai or Sri Lanka. But no official announcement has been made on this yet. However, it is expected that all the matches of India will be held in Dubai.