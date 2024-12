Rey Misterio Sr PAsses Away: रे मिस्तेरियो सीनियर मशहूर मेक्सिकन रेसलर थे, जो WWE आयकन और हॉल ऑफ फेम में शामिल रे मिस्तेरियो जूनियर के अंकल थे और डोमिनिक मिस्तेरियो के दादा थे.

Rey Misterio Sr Passes Away: मेक्सिको के मशहूर रेसलर रे मिस्तेरियो सीनियर का 66 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनके परिवार ने शनिवार को बताया कि WWE आयकन और हॉल ऑफ फेमर रे मिस्तेरियो जूनियर (Rey Misterio Jr) के अंकल रे मिस्तेरियो सीनियर ने शुक्रवार को अपनी आखिरी सांस ली है. रे मिस्तेरियो सीनियर एक अन्य WWE आयकन डोमिनिक मिस्तेरियो के दादा थे. मिस्तेरियो का असली नाम मिगुएल एंजेल लोपेज डायस था. वे लुचा लिबरे रेसलर थे, जिन्होंने विश्व कुश्ती संघ समेत बहुत सारे मेक्सिकन कुश्ती प्रमोशंस में शिरकत की थी. लुचा लिबरे कुश्ती के लीजेंड कहलाने वाले मिस्तेरियो के निधन से पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री में शोक की लहर फै गई है.

क्या होती है लुचा लिबरे कुश्ती

लुचा लिबरे कुश्ती (Lucha Libre Wrestling) मेक्सिको की प्रोफेशनल कुश्ती की एक विधा है, जिसमे भाग लेने वाले पहलवान कलरफुल मास्क लगाकर एरियल मूव्स करते हैं. रे मिस्तेरियो सीनियर ने जनवरी, 1976 में कुश्ती में डेब्यू किया था. इसके बाद उनका पूरा करियर प्रो रेसलिंग रेवोल्यूशन, तिजुआना रेसलिंग और वर्ल्ड रेसलिंग एसोसिएशन से जुड़ी कुश्तियों में भाग लेने में बीता था. मिस्तेरियो सीनियर ने लुचा लिबरे कुश्ती में ऐसा जलवा दिखाया था कि उन्हें इसका लीजेंड माना जाता था. उन्होंने WWA World Junior Light Heavyweight Championship जीती थी. साथ ही अपने भतीजे रे मिस्तेरियो जूनियर के साथ मिलकर WWA Tag Team Championship भी अपने नाम की थी.

ड्रग केस में फंस गया था मिस्तेरियो का बेटा

रे मिस्तेरियो के बेटे मिगुएल आरोन लोपेज हेरनांदेज भी रेसलर थे, जिनका रिंग में नाम एल हिजो डि रे मिस्तेरियो (The Son of the Mystery King) था. साल 2012 में आरोन ड्रग आइस केस में फंस गया था. उसके पास 'ICE' नाम की एक किलोग्राम ड्रग्स मिली थी. उसे और उसके छोटे भाई को कैलिफोर्निया में गिरफ्तार किया गया था. साल 2023 में एक इंटरव्यू में उसने बताया था कि उसे 4 साल जेल की सींखचों के पीछे बिताने पड़े थे.

