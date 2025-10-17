FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Makeup and Hair Care Tips: त्योहारों पर नेचुरल ग्लो व शाइनी हेयर के लिए फॉलो करें एक्सपर्ट के बताए ये सीक्रेट टिप्स

Expensive Diwali Sweets: 1,00,000 रुपये किलो! ज्वेलरी जैसी पैकिंग में बिक रही है भारत की सबसे महंगी मिठाई, क्या है खास?

धनतेरस पर शनि त्रयोदशी पर बन रहा विशेष योग, 13 दीपक और यम का दीपम जलाने से मिलेगा धन कुबेर का आशीर्वाद

रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनीं गुजरात सरकार में मंत्री, इंजीनियरिंग से राजनीति तक जानें BJP विधायक का सफर

UP News: यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

Dhanteras 2025: धनतेरस पर घर पर ऐसे बनाएं धनलक्ष्मी की पोटली, आकर्षित होंगी सुख समृद्धि और पैसा

Test Twenty होगा क्रिकेट का नया फॉर्मेट, जानें क्या होंगी खासियतें, क्यों होगा ये अलग

Flower Rangoli Designs: 5 मिनट में फूलों से बनाएं ये 7 सबसे सुंदर रंगोली, खूबसूरती देख चौखट पर खुद चली आएंगी मां लक्ष्मी

Tea And Cancer Risk: कैंसर के मुंह में धकेल सकती है गरम-गरम चाय पीने की आदत! वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

Numerology: दिवाली पर चमक जाएगी इन तारीखों में जन्मे लोगों की किस्मत, मां लक्ष्मी की कृपा से बनेंगे काम और धन लाभ के योग

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Makeup and Hair Care Tips: त्योहारों पर नेचुरल ग्लो व शाइनी हेयर के लिए फॉलो करें एक्सपर्ट के बताए ये सीक्रेट टिप्स

Makeup and Hair Care Tips: त्योहारों पर नेचुरल ग्लो व शाइनी हेयर के लिए फॉलो करें एक्सपर्ट के बताए ये सीक्रेट टिप्स

धनतेरस पर शनि त्रयोदशी पर बन रहा विशेष योग, 13 दीपक और यम का दीपम जलाने से मिलेगा धन कुबेर का आशीर्वाद

धनतेरस पर शनि त्रयोदशी पर बन रहा विशेष योग, 13 दीपक और यम का दीपम जलाने से मिलेगा धन कुबेर का आशीर्वाद

UP News: यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Expensive Diwali Sweets: 1,00,000 रुपये किलो! ज्वेलरी जैसी पैकिंग में बिक रही है भारत की सबसे महंगी मिठाई, क्या है खास?

Expensive Diwali Sweets: 1,00,000 रुपये किलो! ज्वेलरी जैसी पैकिंग में बिक रही है भारत की सबसे महंगी मिठाई, क्या है खास?

रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनीं गुजरात सरकार में मंत्री, इंजीनियरिंग से राजनीति तक जानें BJP विधायक का सफर

रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनीं गुजरात सरकार में मंत्री, इंजीनियरिंग से राजनीति तक जानें BJP विधायक का सफर

Flower Rangoli Designs: 5 मिनट में फूलों से बनाएं ये 7 सबसे सुंदर रंगोली, खूबसूरती देख चौखट पर खुद चली आएंगी मां लक्ष्मी

5 मिनट में फूलों से बनाएं ये 7 सबसे सुंदर रंगोली, खूबसूरती देख चौखट पर खुद चली आएंगी मां लक्ष्मी

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

Test Twenty होगा क्रिकेट का नया फॉर्मेट, जानें क्या होंगी खासियतें, क्यों होगा ये अलग

क्रिकेट एक बार फिर बड़े परिवर्तन का साक्षी बन रहा है और टेस्ट ट्वेंटी के साथ एक नए युग में प्रवेश करने के लिए तैयार है. यह 80 ओवरों का एक हाइब्रिड प्रारूप है जो टेस्ट क्रिकेट की सामरिक बारीकियों को टी20 की ऊर्जा और गति के साथ जोड़ता है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Oct 17, 2025, 02:32 PM IST

Test Twenty होगा क्रिकेट का नया फॉर्मेट, जानें क्या होंगी खासियतें, क्यों होगा ये अलग
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

क्रिकेट, टेस्ट ट्वेंटी के साथ एक नए युग में प्रवेश करने के लिए तैयार है. यह 80 ओवरों का एक हाइब्रिड प्रारूप है जो टेस्ट क्रिकेट की सामरिक बारीकियों को टी20 की ऊर्जा और गति के साथ जोड़ता है. खेल उद्यमी और द वन वन सिक्स नेटवर्क के कार्यकारी अध्यक्ष गौरव बहिरवानी द्वारा परिकल्पित, यह नया प्रारूप प्रत्येक पक्ष के लिए 20-20 ओवरों की दो पारियों में खेला जाएगा, जिससे दोनों टीमों को एक ही दिन में दो बार बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा.

पारंपरिक परिणामों - जीत, हार, टाई या ड्रॉ - को बरकरार रखते हुए, यह छोटे प्रारूप की तात्कालिकता के साथ-साथ लाल गेंद वाले क्रिकेट की गहराई का वादा करता है.

डिजिटल पीढ़ी के दर्शकों और खिलाड़ियों, दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया, टेस्ट ट्वेंटी क्रिकेट का साहसिक  'चौथा प्रारूप' बनने की आकांक्षा रखता है, जो विरासत और नवीनता को समान रूप से जोड़ता है.

मॉडर्न गेम के लिए एक नया फॉर्मेट 

पारंपरिक टी20 के विपरीत, जिसमें गति और कौशल को प्राथमिकता दी जाती है, टेस्ट ट्वेंटी शॉर्ट-फॉर्म क्रिकेट में रणनीति की वापसी कराता है. यह खेल 20-20 ओवरों के चार सत्रों में खेला जाता है, और बीच-बीच में रणनीतिक समायोजन के लिए ब्रेक भी दिए जाते हैं, बिल्कुल 5-दिवसीय टेस्ट के संक्षिप्त संस्करण की तरह.

आयोजक इसे 'टी20 समय में टेस्ट मैच की सोच' के रूप में वर्णित करते हैं, जो प्रसारण-अनुकूल तमाशे में धैर्य, योजना और सहनशक्ति लाता है.

कौन कौन है इस विज़न के पीछे शामिल 

इस परियोजना को क्रिकेट के कुछ सबसे प्रतिष्ठित लोगों का मज़बूत समर्थन प्राप्त है.   टेस्ट ट्वेंटी के सलाहकार बोर्ड में एबी डिविलियर्स, सर क्लाइव लॉयड, मैथ्यू हेडन और हरभजन सिंह शामिल हैं. बता दें कि ये वो चार खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस खेल के युग को परिभाषित किया है.

डिविलियर्स ने कथित तौर पर इस पहल को 'इरादे के साथ नवाचार' बताया और कहा कि यह अगली पीढ़ी को 'एक नया सपना पूरा करने और प्रशंसकों को एक नई कहानी का अनुसरण करने का मौका देता है.' वेस्टइंडीज को पहला विश्व कप खिताब दिलाने वाले लॉयड ने कहा कि खेल ने 'हमेशा बदलाव किए हैं, लेकिन कभी इतनी सोच-समझकर नहीं.' उन्होंने टेस्ट ट्वेंटी को आधुनिक ऊर्जा से ओतप्रोत क्रिकेट की कला और लय का पुनरुत्थान बताया.

हेडन ने इस अवधारणा को 'युगों के बीच एक सेतु' के रूप में देखा, जो युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट के पारंपरिक पक्ष का अनुभव बिना उसका रोमांच खोए करने का मौका देता है. इस बीच, हरभजन सिंह ने इस विचार को 'खेल के लिए एक नई धड़कन' बताया, जो अतीत की परंपराओं को आज के युवाओं के उत्साह से जोड़ता है.

राजस्थान रॉयल्स के पूर्व सीईओ माइकल फोर्डहम, बहिरवानी को परिचालनात्मक रूप से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जो इस प्रारूप के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं.

युवा-प्रधान वैश्विक मार्ग का निर्माण

अपनी संरचना से परे, टेस्ट ट्वेंटी को 13 से 19 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों के लिए एक वैश्विक विकास पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में डिज़ाइन किया गया है. इस पहल की प्रमुख प्रतियोगिता, जूनियर टेस्ट ट्वेंटी चैम्पियनशिप™ (JTTC), 50 से अधिक देशों को कवर करेगी, जो युवाओं को पेशेवर क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए एक संरचित मार्ग प्रदान करेगी.

बहिरवानी के अनुसार, इसका उद्देश्य एक 'एनसीएए-शैली फीडर सिस्टम'  बनाना है. डेटा एनालिटिक्स और एआई-आधारित मूल्यांकन के माध्यम से, होनहार क्रिकेटरों की निष्पक्ष रूप से खोज की जाएगी और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा पूल में रखा जाएगा.

कब जाकर शुरू होगा ये फॉर्मेट 

पहला पूर्ण टेस्ट ट्वेंटी सीज़न जनवरी 2026 में शुरू होगा, जिसमें छह फ़्रैंचाइज़ी शामिल होंगी - तीन भारत में स्थित और तीन अंतरराष्ट्रीय टीमें दुबई, लंदन और अमेरिका में. प्रत्येक 16-खिलाड़ियों वाली टीम में आठ भारतीय और आठ विदेशी क्रिकेटर शामिल होंगे, जो स्थानीय गहराई के साथ वैश्विक प्रतिभा का मिश्रण होगा.

नीलामी में कुल 96 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जबकि वाइल्डकार्ड पूल में शामिल 204 अन्य क्रिकेटर - एक बहु-स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए - मध्य-सीज़न कॉल-अप के लिए पात्र रहेंगे.

सबसे लंबे प्रारूप की भव्यता को सबसे छोटे प्रारूप के रोमांच के साथ मिलाकर, टेस्ट ट्वेंटी क्रिकेट के अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी पुनर्निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है . कह सकते हैं कि यह एक ऐसा प्रयोग है जो अतीत का सम्मान करते हुए निडरता से खेल के भविष्य को आकार देने का प्रयास करता है.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Expensive Diwali Sweets: 1,00,000 रुपये किलो! ज्वेलरी जैसी पैकिंग में बिक रही है भारत की सबसे महंगी मिठाई, क्या है खास?
Expensive Diwali Sweets: 1,00,000 रुपये किलो! ज्वेलरी जैसी पैकिंग में बिक रही है भारत की सबसे महंगी मिठाई, क्या है खास?
रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनीं गुजरात सरकार में मंत्री, इंजीनियरिंग से राजनीति तक जानें BJP विधायक का सफर
रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनीं गुजरात सरकार में मंत्री, इंजीनियरिंग से राजनीति तक जानें BJP विधायक का सफर
Flower Rangoli Designs: 5 मिनट में फूलों से बनाएं ये 7 सबसे सुंदर रंगोली, खूबसूरती देख चौखट पर खुद चली आएंगी मां लक्ष्मी
5 मिनट में फूलों से बनाएं ये 7 सबसे सुंदर रंगोली, खूबसूरती देख चौखट पर खुद चली आएंगी मां लक्ष्मी
Tea And Cancer Risk: कैंसर के मुंह में धकेल सकती है गरम-गरम चाय पीने की आदत! वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी
Tea And Cancer Risk: कैंसर के मुंह में धकेल सकती है गरम-गरम चाय पीने की आदत! वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी
Numerology: दिवाली पर चमक जाएगी इन तारीखों में जन्मे लोगों की किस्मत, मां लक्ष्मी की कृपा से बनेंगे काम और धन लाभ के योग
दिवाली पर चमक जाएगी इन तारीखों में जन्मे लोगों की किस्मत, मां लक्ष्मी की कृपा से बनेंगे काम और धन लाभ के योग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE