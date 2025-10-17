Test Twenty होगा क्रिकेट का नया फॉर्मेट, जानें क्या होंगी खासियतें, क्यों होगा ये अलग

क्रिकेट एक बार फिर बड़े परिवर्तन का साक्षी बन रहा है और टेस्ट ट्वेंटी के साथ एक नए युग में प्रवेश करने के लिए तैयार है. यह 80 ओवरों का एक हाइब्रिड प्रारूप है जो टेस्ट क्रिकेट की सामरिक बारीकियों को टी20 की ऊर्जा और गति के साथ जोड़ता है.

क्रिकेट, टेस्ट ट्वेंटी के साथ एक नए युग में प्रवेश करने के लिए तैयार है. यह 80 ओवरों का एक हाइब्रिड प्रारूप है जो टेस्ट क्रिकेट की सामरिक बारीकियों को टी20 की ऊर्जा और गति के साथ जोड़ता है. खेल उद्यमी और द वन वन सिक्स नेटवर्क के कार्यकारी अध्यक्ष गौरव बहिरवानी द्वारा परिकल्पित, यह नया प्रारूप प्रत्येक पक्ष के लिए 20-20 ओवरों की दो पारियों में खेला जाएगा, जिससे दोनों टीमों को एक ही दिन में दो बार बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा.

पारंपरिक परिणामों - जीत, हार, टाई या ड्रॉ - को बरकरार रखते हुए, यह छोटे प्रारूप की तात्कालिकता के साथ-साथ लाल गेंद वाले क्रिकेट की गहराई का वादा करता है.

डिजिटल पीढ़ी के दर्शकों और खिलाड़ियों, दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया, टेस्ट ट्वेंटी क्रिकेट का साहसिक 'चौथा प्रारूप' बनने की आकांक्षा रखता है, जो विरासत और नवीनता को समान रूप से जोड़ता है.

मॉडर्न गेम के लिए एक नया फॉर्मेट

पारंपरिक टी20 के विपरीत, जिसमें गति और कौशल को प्राथमिकता दी जाती है, टेस्ट ट्वेंटी शॉर्ट-फॉर्म क्रिकेट में रणनीति की वापसी कराता है. यह खेल 20-20 ओवरों के चार सत्रों में खेला जाता है, और बीच-बीच में रणनीतिक समायोजन के लिए ब्रेक भी दिए जाते हैं, बिल्कुल 5-दिवसीय टेस्ट के संक्षिप्त संस्करण की तरह.

आयोजक इसे 'टी20 समय में टेस्ट मैच की सोच' के रूप में वर्णित करते हैं, जो प्रसारण-अनुकूल तमाशे में धैर्य, योजना और सहनशक्ति लाता है.

कौन कौन है इस विज़न के पीछे शामिल

इस परियोजना को क्रिकेट के कुछ सबसे प्रतिष्ठित लोगों का मज़बूत समर्थन प्राप्त है. टेस्ट ट्वेंटी के सलाहकार बोर्ड में एबी डिविलियर्स, सर क्लाइव लॉयड, मैथ्यू हेडन और हरभजन सिंह शामिल हैं. बता दें कि ये वो चार खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस खेल के युग को परिभाषित किया है.

डिविलियर्स ने कथित तौर पर इस पहल को 'इरादे के साथ नवाचार' बताया और कहा कि यह अगली पीढ़ी को 'एक नया सपना पूरा करने और प्रशंसकों को एक नई कहानी का अनुसरण करने का मौका देता है.' वेस्टइंडीज को पहला विश्व कप खिताब दिलाने वाले लॉयड ने कहा कि खेल ने 'हमेशा बदलाव किए हैं, लेकिन कभी इतनी सोच-समझकर नहीं.' उन्होंने टेस्ट ट्वेंटी को आधुनिक ऊर्जा से ओतप्रोत क्रिकेट की कला और लय का पुनरुत्थान बताया.

हेडन ने इस अवधारणा को 'युगों के बीच एक सेतु' के रूप में देखा, जो युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट के पारंपरिक पक्ष का अनुभव बिना उसका रोमांच खोए करने का मौका देता है. इस बीच, हरभजन सिंह ने इस विचार को 'खेल के लिए एक नई धड़कन' बताया, जो अतीत की परंपराओं को आज के युवाओं के उत्साह से जोड़ता है.

राजस्थान रॉयल्स के पूर्व सीईओ माइकल फोर्डहम, बहिरवानी को परिचालनात्मक रूप से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जो इस प्रारूप के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं.

युवा-प्रधान वैश्विक मार्ग का निर्माण

अपनी संरचना से परे, टेस्ट ट्वेंटी को 13 से 19 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों के लिए एक वैश्विक विकास पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में डिज़ाइन किया गया है. इस पहल की प्रमुख प्रतियोगिता, जूनियर टेस्ट ट्वेंटी चैम्पियनशिप™ (JTTC), 50 से अधिक देशों को कवर करेगी, जो युवाओं को पेशेवर क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए एक संरचित मार्ग प्रदान करेगी.

बहिरवानी के अनुसार, इसका उद्देश्य एक 'एनसीएए-शैली फीडर सिस्टम' बनाना है. डेटा एनालिटिक्स और एआई-आधारित मूल्यांकन के माध्यम से, होनहार क्रिकेटरों की निष्पक्ष रूप से खोज की जाएगी और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा पूल में रखा जाएगा.

कब जाकर शुरू होगा ये फॉर्मेट

पहला पूर्ण टेस्ट ट्वेंटी सीज़न जनवरी 2026 में शुरू होगा, जिसमें छह फ़्रैंचाइज़ी शामिल होंगी - तीन भारत में स्थित और तीन अंतरराष्ट्रीय टीमें दुबई, लंदन और अमेरिका में. प्रत्येक 16-खिलाड़ियों वाली टीम में आठ भारतीय और आठ विदेशी क्रिकेटर शामिल होंगे, जो स्थानीय गहराई के साथ वैश्विक प्रतिभा का मिश्रण होगा.

नीलामी में कुल 96 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जबकि वाइल्डकार्ड पूल में शामिल 204 अन्य क्रिकेटर - एक बहु-स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए - मध्य-सीज़न कॉल-अप के लिए पात्र रहेंगे.

सबसे लंबे प्रारूप की भव्यता को सबसे छोटे प्रारूप के रोमांच के साथ मिलाकर, टेस्ट ट्वेंटी क्रिकेट के अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी पुनर्निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है . कह सकते हैं कि यह एक ऐसा प्रयोग है जो अतीत का सम्मान करते हुए निडरता से खेल के भविष्य को आकार देने का प्रयास करता है.