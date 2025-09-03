क्या किंग कोहली के लिए अलग हैं BCCI के नियम? विराट को मिले स्पेशल ट्रीटमेंट के बाद उठे सवाल

India Vs Australia: विराट कोहली लंबे समय से टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से दूर हैं. अब वह अक्टूबर 2025 में एकदिवसीय क्रिकेट के मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे.

Virat Kohli News: विराट कोहली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और टेस्ट से संन्यास ले लिया है जिसके बाद से वह लंबे समय से खेल से दूर हैं. अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज में वह खेलेंगे. इसको लेकर टीम इंडिया के खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हुआ. इस फिटनेस टेस्ट को लेकर विराट कोहली को बीसीसीआई ने विशेष छूट दी है.

बेंगलुरु में हुआ खिलाड़ियों का टेस्ट

सभी खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट बेंगलुरु में हुआ. 29 अगस्त को फिटनेस टेस्ट के लिए रोहित शर्मा , जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज समेत कई खिलाड़ी मौजूद रहे. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, विराट कोहली ने अपना फिटनेस टेस्ट लंदन में दिया.

यह भी पढ़ें - Test में सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाली 5 जोड़ियां, एक के नाम 600+ रन बनाने का कमाल

विराट कोहली ने अनुमति ली

विराट कोहली को मिले इस स्पेशल ट्रीटमेंट के बाद कई लोग सवाल उठा रहे हैं. बीसीसीआई के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि, BCCI अधिकारी ने इसके बारे में कहा कि, विराट कोहली ने पहले अनुमति ली होगी. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि, भविष्य में खिलाड़ियों को ऐसी छूट मिल सकती है.

बता दें कि, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच तीन वनडे मुकाबले होंगे. पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम, पर्थ, दूसरा मैच 23 अक्टूबर एडिलेड ओवल, एडिलेड में और तीसरा वनडे मैच 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी में होगा.