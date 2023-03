Virat Kohli Holi Dance Video: विराट कोहली के ठुमकों से हिली बस, देखिए होली के रंग में कैसे रंगी टीम इंडिया

Team India Holi Celebration

डीएनए हिंदी: Team India Celebrates Holi- ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट बुरी तरह हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Tam) चौथे टेस्ट मैच के लिए अहमदाबाद पहुंच चुकी है. चौथा टेस्ट मैच 9 मार्च से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले आ गई है होली. अब रंगों की होली है तो उसका रंग टीम इंडिया (Team India) पर भी चढ़ना ही था. टीम इंडिया मंगलवार को होली के ही रंग में रंगी नजर आई, जिसका सबसे ज्यादा असर दिखा पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) पर. इस टेस्ट सीरीज में अब तक बल्ले से रंग में नहीं दिखाई दिए विराट कोहली मंगलवार को मस्ती के पूरे रंग में थे. होली के रंगों में सराबोर विराट ने टीम बस में ही ऐसे ठुमके लगाए, जिनका वीडियो (Virat Kohli Dance Video) सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है. इसके अलावा भी टीम इंडिया के ज्यादातर खिलाड़ियों ने होली के 'हैप्पी मूमेंट्स' सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं. आइए देखते हैं टीम इंडिया ने कैसी मस्ती की.

Happy Holi to all 🙌🇮🇳 pic.twitter.com/AHWWLI1ojl — Virat Kohli (@imVkohli) March 7, 2023

शुभमन गिल ने शेयर किया है विराट का डांस वीडियो

विराट कोहली के होली डांस (Virat Kohli Holi Dance Video) भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) ने शेयर किया है. गिल के इंस्टा हैंडल पर शेयर इस वीडियो में विराट कोहली के साथ ही रोहित शर्मा वगैरह भी रंगों से सराबोर दिख रहे हैं. गिल ने इस वीडियो में अमिताभ बच्चन का प्रसिद्ध होली गाना 'रंग बरसे भीगे चुनर वाली' बजा रखा है, जबकि ठुमके लगाते हुए विराट 'Baby Come Down Come Down' गाना गा रहे हैं. विराट के ठुमकों के बाद पीछे से रोहित शर्मा भी गुलाल उछालते हुए होली का हुल्लड़ मचाते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में टीम इंडिया के कई अन्य मेंबर भी दिख रहे हैं, सभी रंगों में रंगे हुए हैं. गिल ने इस वीडियो पर कैप्शन लगाया है, भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से हैप्पी होली.

रोहित शर्मा ने शेयर की है रंगों में रंगे साथियों के साथ ग्रुप फोटो

कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर टीम के कई साथियों के साथ क्लिक किया गया एक ग्रुप फोटो शेयर किया है. यह फोटो भी टीम बस में क्लिक की गई है, जिसमें रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav), चेतेश्वर पुजारा (CHeteshwar Pujara), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj), अक्षर पटेल (Axar Patel), शुभमन गिल आदि दिख रहे हैं. रोहित ने इस पर कैप्शन लिखा है, हैप्पी होली दोस्तों. इस फोटो पर रोहित की IPL टीम मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने भी रिप्लाई में पूरी टीम इंडिया को होली की शुभकामनाएं दी हैं.

श्रेयस अय्यर के वीडियो से फैंस में छिड़ी बहस- पीछे से गाली किसने दी?

श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने भी अपने इंस्टा हैंडल से होली की इस मस्ती का एक वीडियो शेयर किया है. इसमें टीम का कोई साथी सभी का वीडियो बना रहा है, जिससे सभी के रंगों में पुते हुए चेहरे दिखाई दे सकें. खिलाड़ी इस पर तरह-तरह से Funny Face बनाकर रिएक्ट कर रहे हैं. खासतौर पर टीम इंडिया के चीफ कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) बंदर की तरह हंसने का एक्सप्रेशन देकर वीडियो देखने वाले को हंसने पर मजबूर कर देते हैं. लेकिन इस वीडियो ने क्रिकेट फैंस के बीच में एक बहस भी शुरू करा दी है.

दरअसल इस वीडियो में टीम इंडिया का कोई प्लेयर पीछे से मस्ती में गाली देता सुनाई दे रहा है. कुछ फैंस इसे विराट कोहली की आवाज बताकर उनकी खिंचाई वाले कमेंट्स कर रहे हैं तो कुछ यूजर्स ने इसे ईशान किशन (Ishan Kishan) की आवाज बताया है. इसे लेकर अच्छी खासी बहस शुरू हो गई है.

बीसीसीआई ने भी शेयर किया है फोटो कोलाज

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी अपनी टीम की इस मस्ती के फोटोज शेयर किए हैं. बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल से शेयर फोटो कोलाज में खिलाड़ियों की होली की मस्ती साफ दिख रही है.

