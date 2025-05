भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 16 मई को मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में रोहित के सम्मान में एक स्टैंड का नाम रखे जाने के बाद वनडे कप्तान रोहित शर्मा को इमोशनल कर देने वाला ट्रिब्यूट दिया. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने दिवेचा पैवेलियन लेवल 3 में आधिकारिक तौर पर 'रोहित शर्मा स्टैंड' का अनावरण किया, जो भारतीय कप्तान के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण था, जो अपने परिवार के साथ मौजूद थे.

सूर्यकुमार ने सोशल मीडिया पर रोहित की न केवल मैदान पर उनकी उपलब्धियों के लिए बल्कि भारतीय क्रिकेट में उनके द्वारा लाई गई विनम्रता और नेतृत्व के लिए भी प्रशंसा की.

सूर्यकुमार ने लिखा, 'अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें होती हैं,' उन्होंने कहा कि वानखेड़े उनके साथी और लंबे समय के दोस्त को दिए गए सम्मान के कारण 'और भी प्रतिष्ठित' हो गया है.

क्रिकेट के मैदान पर अविश्वसनीय चीजें हासिल करने के लिए @ImRo45 को बधाई, फिनिशर से लेकर ओपनर और हमारे कप्तान तक, आप हर भूमिका में एक प्रेरणा और हमारा गौरव रहे हैं.

Congratulations @ImRo45 on achieving incredible things on the cricket ground, from finisher to opener to our captain, you have been an inspiration and our pride, in every role. 🇮🇳



Very rarely comes a leader who leads from the front, and changes the game for better. You are that… pic.twitter.com/dVPCiaoU2z