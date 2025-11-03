Womens ODI World Cup 2025: पीएम मोदी-सुंदर पिचाई से सचिन तेंदुलकर तक, टीम इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर इन हस्तियों ने दी बधाई

Celebrity Reactions On Womens World Cup: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है. इसके बाद से देश-विदेश के जाने माने हस्तियों ने सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं. कुछ लोगों ने इमोशनल पोस्ट लिखकर अपना रिएक्शन साझा किया. पीएम मोदी से विराट तक देखें रिएक्शन...

ICC Women's World Cup Team India Champion: फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर टीम इंडिया ने पहली बार वूमेन वर्ल्ड कप में बाजी मार ली है. जीत के बाद कई दिग्गज खिलाड़ियों के साथ-साथ देश-विदेश के नेता और बड़े हस्तियों ने भी भारतीय टीम को बधाई दी है. पीएम मोदी ने कहा- ये ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन खिलाड़ियों को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेगी. तो वहीं विराट कोहली ने भी टीम इंडिया के लिए भावुक पोस्ट लिखा. चलिए हम आपको अन्य सेलेब्रिटी और बड़े राजनेताओं के रिएक्शन दिखाते हैं.

पीएम मोदी ने दी टीम इंडिया को बधाई

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा, "आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत. फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा रहा. टीम ने पूरे टूर्नामेंट में टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई. हमारी खिलाड़ियों को बधाई. ये ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन खिलाड़ियों को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेगी."

A spectacular win by the Indian team in the ICC Women’s Cricket World Cup 2025 Finals. Their performance in the final was marked by great skill and confidence. The team showed exceptional teamwork and tenacity throughout the tournament. Congratulations to our players. This… — Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2025

राहुल गांधी

क्रांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने कहा, "क्या गर्व का पल है! हमारी वूमेन इन ब्लू ने इतिहास रच दिया है और करोड़ों दिलों को छुआ है. आपके साहस, धैर्य और शालीनता ने भारत को गौरवान्वित किया है और अनगिनत युवा लड़कियों को निडर होकर सपने देखने के लिए इंस्पायर किया है. आपने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीती, बल्कि आपने एक देश का उत्साह बढ़ाया है. जय हिंद."

What a moment of pride! 💙



Our Women in Blue have made history and touched a billion hearts. Your courage, grit, and grace have brought glory to India and inspired countless young girls to dream fearlessly.



You didn’t just lift a trophy, you lifted a nation’s spirit.



Jai Hind!… pic.twitter.com/yXlxThsoHj November 2, 2025

अमित शाह ने की तारीफ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को सलाम. ये देश के लिए एक गौरवशाली क्षण है, क्योंकि हमारी टीम महिला विश्व कप जीतकर भारत का गौरव आसमान पर पहुंचा रही है. आपके शानदार क्रिकेट कौशल ने लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का रास्ता दिखाया है. पूरी टीम को बधाई.

Hats off to the world champion Team India.



It is a crowning moment for the nation, as our team lifts the #ICCWomensWorldCup2025, elevating India's pride to the skies. Your stellar cricketing skills paved the path of inspiration for millions of girls.



Congratulations to the… pic.twitter.com/fTP0gNoV3A — Amit Shah (@AmitShah) November 2, 2025

सीएम योगी ने दी बधाई

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐतिहासिक विजय, विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हार्दिक अभिनंदन. देशवासियों को हृदयतल से बधाई. आप सभी देश का गौरव हैं. भारत माता की जय.

गूगल के CEO सुंदर पिचाई का रिएक्शन

गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'महिला विश्व कप क्रिकेट का फाइनल वाकई रोमांचक था, 1983 और 2011 की यादें ताजा हो गईं. टीम इंडिया को बधाई, मुझे यकीन है कि यह पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा. दक्षिण अफ्रीका का भी शानदार टूर्नामेंट रहा!'

आईसीसी के चेयरमैन और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष के रिएक्शन

आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने एक्स पोस्ट में कहा,'भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अपने पहले क्रिकेट विश्व कप की ओर बढ़ना किसी शानदार उपलब्धि से कम नहीं है.

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने लिखा, "हमारी महिलाएं चैंपियन हैं. हरमनप्रीत और भारतीय पूर्ण महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप फाइनल में जीत पर बधाई. खेल के इतिहास में हमारी पहली और एक ऐतिहासिक जीत. शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा का शानदार प्रदर्शन."

अनिल कुंबले ने कर दी तारीफ की बौछार

A remarkable campaign from start to finish - disciplined, fearless and united 🇮🇳

This win is a reflection of the team’s consistency and composure under pressure. Full credit to South Africa as well, fought with heart and made the final a true contest of champions 🏆 — Anil Kumble (@anilkumble1074) November 2, 2025

अनिल कुंबले ने लिखा, "शुरू से अंत तक एक शानदार अभियान- अनुशासित, निडर और एकजुट. यह जीत दबाव में टीम की निरंतरता और धैर्य का प्रतिबिंब है. दक्षिण अफ्रीका को भी पूरा श्रेय जाता है, जिन्होंने पूरे जोश के साथ खेला और फाइनल को चैंपियनों की असली प्रतियोगिता बना दिया."

विराट कोहली ने लिखी पोस्ट

भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने टीम इंडिया की जीत को सलाम किया, उन्होंने कहा, "लड़कियों ने इतिहास रच दिया है और एक भारतीय होने के नाते, इतने सालों की मेहनत को आखिरकार साकार होते देखकर मुझे बेहद गर्व हो रहा है. वो सभी तारीफ की काबिल हैं और इस ऐतिहासिक अचीवमेंट के लिए हरमन और पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई. साथ ही, पूरी टीम और मैनेजमेंट को भी पर्दे के पीछे के काम के लिए बधाई. शाबाश भारत. इस पल का पूरा लुत्फ उठाओ. ये हमारे देश में लड़कियों की पीढ़ियों को इस खेल को अपनाने के लिए इंस्पायर करेगा. जय हिंद"

सचिन ने बांधे तारीफों के पुल

1983 inspired an entire generation to dream big and chase those dreams. 🏏



Today, our Women’s Cricket Team has done something truly special. They have inspired countless young girls across the country to pick up a bat and ball, take the field and believe that they too can lift… pic.twitter.com/YiFeqpRipc — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 2, 2025

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कहा, "1983 ने एक पूरी पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए इंस्पायर किया. आज, हमारी महिला क्रिकेट टीम ने सचमुच कुछ खास किया हैय उन्होंने देश भर की अनगिनत युवा लड़कियों को बल्ला और गेंद उठाकर मैदान में उतरने और ये यकीन करने के लिए प्रेरित किया है कि वो भी एक दिन ट्रॉफी उठा सकती हैं. ये भारतीय महिला क्रिकेट के सफर का एक निर्णायक क्षण है. शाबाश, टीम इंडिया. आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है."

साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी डिविलियर्स का रिएक्शन

साउथ अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने कहा, "टीम इंडिया को बधाई, साउथ अफ्रीका की वो महिला टीम अपना सिर गर्व से ऊंचा करें. ग्लोबल वूमेन क्रिकेट बूम कर रहा है, क्या फाइनल था और क्या टूर्नामेंट रहा."

