सुनील गावस्कर ने 'महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चैंपियंस लीग' का किया शुभारंभ 

1 मई 2026 को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर मुंबई के एमसीए क्लब बीकेसी में ‘महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चैंपियंस लीग’ (MTCCL) का शानदार शुभारंभ किया गया. इस खास मौके पर भारतीय क्रिकेट जगत की कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं, जिनमें पूर्व क्रिकेटर Sunil Gavaskar, Karsan Ghavri और Amol Muzumdar शामिल थे. इस लीग का आयोजन एकनाथ सोलकर फाउंडेशन और Rose Merc Limited द्वारा किया गया.

सभी 8 टीमों के कप्तानों का चयन हुआ

महाराष्ट्र की पहली बड़ी प्रीमियर टेनिस क्रिकेट लीग के तौर पर शुरू की गई इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी. फिलहाल सभी 8 टीमों के कप्तानों का चयन कर लिया गया है, जबकि अन्य खिलाड़ियों का चयन आगामी दिनों में होने वाली नीलामी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान भारत के पूर्व क्रिकेटरों को सम्मानित भी किया गया और स्वर्गीय Eknath Solkar को श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

यह लीग आईटीसीएसएफ से संबद्ध है. इसके संस्थापक बृजेश सोलकर और भूपेन्द्र सिन्हा हैं, जबकि भरत लोहार और प्रवीण घेवरी सह-संस्थापक की भूमिका में हैं. पूरे कार्यक्रम का प्रबंधन अल्टीमेट इवेंट मेकर्स की पल्लवी नायर द्वारा किया गया.

महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चैंपियंस लीग को टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए एक प्रीमियम स्टेट लेवल फ्रेंचाइजी लीग के रूप में तैयार किया गया है. इसमें फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ खिलाड़ियों की ऑक्शन प्रणाली भी शामिल होगी. साल 2026 में शुरू हुए इसके पहले सीजन का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र की स्थानीय क्रिकेट प्रतिभाओं को बड़ा मंच देना है. लीग का सीधा प्रसारण DD Sports और Waves पर किया जाएगा.

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया Crickbro ऐप पर शुरू

खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया Crickbro ऐप पर शुरू कर दी गई है. इस लॉन्च इवेंट में 8 टीमों के लोगो, पुरस्कार राशि और आधिकारिक लीग टी-शर्ट का भी अनावरण किया गया. साथ ही MTCCL के कप्तानों, मेंटर्स और मुख्य चयनकर्ताओं के नामों की घोषणा की गई. लीग के संस्थापकों ने मुख्य अतिथियों का सम्मान किया और खिलाड़ी पंजीकरण प्लेटफॉर्म Crickbro का औपचारिक उद्घाटन भी किया. कार्यक्रम के दौरान ITCSF से जुड़े सभी सदस्यों को भी सम्मानित किया गया.

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