FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सुनील गावस्कर ने 'महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चैंपियंस लीग' का किया शुभारंभ 

सुनील गावस्कर ने 'महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चैंपियंस लीग' का किया शुभारंभ

Weather Today: IMD ने पटना-कोलकाता समेत इन शहरों में जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 48 घंटे भारी

Weather Today: IMD ने पटना-कोलकाता समेत इन शहरों में जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 48 घंटे भारी

Zee Bhojpuri Samman 2026: रवि किशन को मिला ‘Pride Of Bhojpuri Soil’ अवॉर्ड; भावुक हुए अभिनेता

Zee Bhojpuri Samman 2026: रवि किशन को मिला ‘Pride Of Bhojpuri Soil’ अवॉर्ड; भावुक हुए अभिनेता

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Surya Gochar: इन 6 राशियों को सूर्य देने आ रहे मनचाहा वरदान, जिस चीज में डालेंगे ये हाथ सक्सेस और पैसा मिलता जाएगा

Surya Gochar: इन 6 राशियों को सूर्य देने आ रहे मनचाहा वरदान, जिस चीज में डालेंगे ये हाथ सक्सेस और पैसा मिलता जाएगा

क्या सच में होते हैं Aliens? अमेरिका के नए खुलासे से फिर चर्चा में आया UFO, सामने आई नई तस्वीर

क्या सच में होते हैं Aliens? अमेरिका के नए खुलासे से फिर चर्चा में आया UFO, सामने आई नई तस्वीर

75 बार रिजेक्ट हुआ था बिजनेस आइडिया, फिर बना दी 6700 करोड़ की कंपनी

75 बार रिजेक्ट हुआ था बिजनेस आइडिया, फिर बना दी 6700 करोड़ की कंपनी

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

सुनील गावस्कर ने 'महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चैंपियंस लीग' का किया शुभारंभ 

महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मुंबई में खेल और सम्मान का खास संगम देखने को मिला, जहां ‘महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चैंपियंस लीग’ का भव्य आगाज किया गया. क्रिकेट जगत की कई दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में शुरू हुई इस लीग ने टेनिस क्रिकेट को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 09, 2026, 07:29 AM IST

सुनील गावस्कर ने 'महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चैंपियंस लीग' का किया शुभारंभ 

Maharashtra Tennis Cricket Champions League

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

1 मई 2026 को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर मुंबई के एमसीए क्लब बीकेसी में ‘महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चैंपियंस लीग’ (MTCCL) का शानदार शुभारंभ किया गया. इस खास मौके पर भारतीय क्रिकेट जगत की कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं, जिनमें पूर्व क्रिकेटर Sunil Gavaskar, Karsan Ghavri और Amol Muzumdar शामिल थे. इस लीग का आयोजन एकनाथ सोलकर फाउंडेशन और Rose Merc Limited द्वारा किया गया.

सभी 8 टीमों के कप्तानों का चयन हुआ

महाराष्ट्र की पहली बड़ी प्रीमियर टेनिस क्रिकेट लीग के तौर पर शुरू की गई इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी. फिलहाल सभी 8 टीमों के कप्तानों का चयन कर लिया गया है, जबकि अन्य खिलाड़ियों का चयन आगामी दिनों में होने वाली नीलामी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान भारत के पूर्व क्रिकेटरों को सम्मानित भी किया गया और स्वर्गीय Eknath Solkar को श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

यह लीग आईटीसीएसएफ से संबद्ध है. इसके संस्थापक बृजेश सोलकर और भूपेन्द्र सिन्हा हैं, जबकि भरत लोहार और प्रवीण घेवरी सह-संस्थापक की भूमिका में हैं. पूरे कार्यक्रम का प्रबंधन अल्टीमेट इवेंट मेकर्स की पल्लवी नायर द्वारा किया गया.

महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चैंपियंस लीग को टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए एक प्रीमियम स्टेट लेवल फ्रेंचाइजी लीग के रूप में तैयार किया गया है. इसमें फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ खिलाड़ियों की ऑक्शन प्रणाली भी शामिल होगी. साल 2026 में शुरू हुए इसके पहले सीजन का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र की स्थानीय क्रिकेट प्रतिभाओं को बड़ा मंच देना है. लीग का सीधा प्रसारण DD Sports और Waves पर किया जाएगा.

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया Crickbro ऐप पर शुरू

खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया Crickbro ऐप पर शुरू कर दी गई है. इस लॉन्च इवेंट में 8 टीमों के लोगो, पुरस्कार राशि और आधिकारिक लीग टी-शर्ट का भी अनावरण किया गया. साथ ही MTCCL के कप्तानों, मेंटर्स और मुख्य चयनकर्ताओं के नामों की घोषणा की गई. लीग के संस्थापकों ने मुख्य अतिथियों का सम्मान किया और खिलाड़ी पंजीकरण प्लेटफॉर्म Crickbro का औपचारिक उद्घाटन भी किया. कार्यक्रम के दौरान ITCSF से जुड़े सभी सदस्यों को भी सम्मानित किया गया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Surya Gochar: इन 6 राशियों को सूर्य देने आ रहे मनचाहा वरदान, जिस चीज में डालेंगे ये हाथ सक्सेस और पैसा मिलता जाएगा
Surya Gochar: इन 6 राशियों को सूर्य देने आ रहे मनचाहा वरदान, जिस चीज में डालेंगे ये हाथ सक्सेस और पैसा मिलता जाएगा
क्या सच में होते हैं Aliens? अमेरिका के नए खुलासे से फिर चर्चा में आया UFO, सामने आई नई तस्वीर
क्या सच में होते हैं Aliens? अमेरिका के नए खुलासे से फिर चर्चा में आया UFO, सामने आई नई तस्वीर
75 बार रिजेक्ट हुआ था बिजनेस आइडिया, फिर बना दी 6700 करोड़ की कंपनी
75 बार रिजेक्ट हुआ था बिजनेस आइडिया, फिर बना दी 6700 करोड़ की कंपनी
IPL 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल
IPL 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल
सुवेंदु अधिकारी की राजनीति के 5 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट, हर मोड़ पर मनवाया लोहा
सुवेंदु अधिकारी की राजनीति के 5 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट, हर मोड़ पर मनवाया लोहा
MORE
Advertisement
धर्म
Adhik Maas 2026: इस दिन से शुरू हो जाएगा अधिकमास, भूलकर भी न करें ये गलतियां वरना भुगतना पड़ेगा बुरा अंजाम
इस दिन से शुरू हो जाएगा अधिकमास, भूलकर भी न करें ये गलतियां वरना भुगतना पड़ेगा बुरा अंजाम
Thursday Vrat: मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही सफलता तो गुरुवार को करें ये काम, गुरु बृहस्पति की कृपा से जाग जाएगी किस्मत
मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही सफलता तो गुरुवार को करें ये काम, गुरु बृहस्पति की कृपा से जाग जाएगी किस्मत
Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स
सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स
Mahalaxmi Rajyog 2026: महालक्ष्मी राजयोग बनने से चमकेगी इन 4 राशियों के जातकों की किस्मत, हर काम में मिलेगी सफलता
महालक्ष्मी राजयोग बनने से चमकेगी इन 4 राशियों के जातकों की किस्मत, हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: 25, 30 या 36? जन्मतिथि से जानिए किस उम्र में चमकेगा करियर, कब शुरू होगा गोल्डन पीरियड  
Numerology: 25, 30 या 36? जन्मतिथि से जानिए किस उम्र में चमकेगा करियर, कब शुरू होगा गोल्डन पीरियड
MORE
Advertisement