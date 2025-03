Sunil Chhetri is Back: भारतीय फुटबॉल प्रेमियों के लिए खुशखबरी है. दिग्गज फुटबॉल प्लेयर और पूर्व कप्तान सुनील छेत्री (Sunil Chhetri) ने अपने रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया है. भारत के लिए रिकॉर्ड सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले छेत्री अपने रिटायरमेंट के 9 महीने बाद टीम में फिर से वापस लौट रहे हैं. भारतीय फुटबॉल टीम (Indian Football Team) की जरूरत को देखते हुए छेत्री ने यह फैसला किया है, जिसके बाद भारतीय टीम के कोच मानालो मार्क्यूस ने उन्हें बांग्लादेश और मालदीव्स के खिलाफ 26 सदस्यीय स्क्वॉयड में शामिल कर लिया है. भारतीय टीम को इसी महीने के अंत में बांग्लादेश के खिलाफ AFC Asian Cup 2027 Qualifiers Final Round मैच खेलना है, जिसके चलते सुनील की वापसी को बेहद अहम माना जा रहा है.

पिछले साल जून में लिया था रिटायरमेंट

सुनील छेत्री ने पिछले साल जून में कुवैत के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 (Fifa World Cup 2026) क्वॉलिफायर मैच का रिजल्ट गोल रहित ड्रॉ रहने के बाद रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी. 40 वर्षीय छेत्री अब 19 मार्च को मालदीव्स के खिलाफ फ्रेंडली मैच में भारतीय फुटबॉल टीम का हिस्सा रहेंगे और 25 मार्च को बांग्लादेश के खिलाफ एएफसी एशियन कप 2027 क्वॉलिफायर्स फाइनल राउंड मैच में भी खेलेंगे. भारत को क्वालीफाइंग ग्रुप में बांग्लादेश, हांगकांग और सिंगापुर के साथ रखा गया है, जिसके पहले मैच में भारत और बांग्लादेश का मुकाबला होगा. शिलॉन्ग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले जाने वाले इन दोनों मैचों में छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तानी भी करेंगे. कोच मानालो मार्क्यूस ने इस फॉरवर्ड खिलाड़ी को अपनी मार्च फीफा इंटरनेशनल विंडो (March Fifa International Window) के लिए चुने गए 26 खिलाड़ियों के भारतीय स्क्वॉयड में शामिल कर लिया है.

𝐒𝐔𝐍𝐈𝐋 𝐂𝐇𝐇𝐄𝐓𝐑𝐈 𝐈𝐒 𝐁𝐀𝐂𝐊. 🇮🇳 The captain, leader, legend will return to the Indian national team for the FIFA International Window in March. #IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/vzSQo0Ctez

दुनिया के चौथे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी

सुनील छेत्री ने भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल किए हैं. वे 94 गोल के साथ पुरुष फुटबॉल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर हैं. उनसे आगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Christiano Ronaldo), लियोनेल मैसी (Lionel Messi) और अली डेई (Ali Daei) जैसे दिग्गज फुटबॉलर ही मौजूद हैं.

Manolo Márquez names the India squad for March FIFA Window 🇮🇳



🗣️ Márquez: "The qualification for the Asian Cup is very crucial for us. Given the importance of the tournament and the matches ahead, I discussed with Sunil Chhetri about making a comeback to strengthen the National… pic.twitter.com/TlwShiL7hb