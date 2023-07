Surya को लगा 'ग्रहण'? आखिरी 6 में से 4 पारियों में 0 पर आउट, सोशल मीडिया पर आ रहा Memes का सैलाब

Mumbai Indians VS Delhi Capitals के मैच में एक बार फिर सूर्यकुमार यादव जीरो पर आउट हुए हैं जिसके चलते उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है.

डीएनए हिंदी: T20 में चारोंतरफ धुआंधार बल्लेबाजी करने के लिए मशहूर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का बल्ला खामोश हो गया है. आउट ऑफ फॉर्म चल रहे सूर्या मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में एक बार फिर जीरो पर आउट हो गए. पिछली 6 पारियों में सूर्या 4 बार जीरो पर आउट हुए हैं. सूर्या को आस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने का मौका मिला और वह तीन मैचों में शून्य पर आउट हुए और IPL 2023 में भी उनका प्रदर्शन अब तक कुछ खास नहीं रहा है.

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए सूर्या शॉर्ट बॉल पुल शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए, जबकि पुल उनका पसंदीदा शॉट माना जाता है. सूर्या ने इससे पहले भी अन्य दो मैचों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया. उन्होंने मुंबई के लिए RCB के खिलाफ 1 और CSK के खिलाफ 15 रन ही बनाए थे.

सूर्यकुमार यादव के प्रदर्शन को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है. सूर्या के मीम्स ट्विटर पर खूब वायरल हो रहे हैं. इस दौरान लोगों ने सूर्या के साथ एमबीए चायवाला के प्रमुख बिल्लोरे की तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्हें पनौती तक बता दिया.

Surya Kumar yadav



What I think what he did pic.twitter.com/iW1ifALjNA — Ashwin Prabhas ™ 🏹 (@_Prabhasforever) April 11, 2023

Just need Surya Kumar Yadav back in form then Mumbai Indians will be the team to beat. pic.twitter.com/Nab7WRehzB — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) April 11, 2023

Surya Kumar Yadav so far in this IPL 2023😅😅



Some Mumbai lobby fans compare SKY with ABD😅😅



Suryakumar isn't even 10% of

AB de Villiers 🥱#SuryakumarYadav #CSKvsMI #MIvCSKpic.twitter.com/W1GrboTyqp — Virat👑Rocky✨️ (@Virat_Rocky18) April 8, 2023

Vijay Shankar making runs in World Cup year



Surya Kumar Yadav right now: pic.twitter.com/HXNZ0vkSnJ — Sagar (@sagarcasm) April 9, 2023

गौरतलब है कि सूर्यकुमार यादव अब तक के अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं. यह भारतीय टीम के लिए भी चिंता की बात है क्योंकि इस साल भारत में होने वाले विश्व कप को लेकर उनका टीम में सेलेक्शन खतरे में पड़ सकता है.

