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RCB vs CSK मैच बना सिरदर्द: IPL के एक टिकट के चक्कर में 5 FIR, फैंस की जेब और जान दोनों पर खतरा

क्या आपने भी कभी बड़े मैच का टिकट पाने के लिए घंटों कोशिश की है? ज़रा सोचिए, वही मैच अगर आपको परेशानी, ठगी और डर का कारण बन जाए तो? Royal Challengers Bengaluru और Chennai Super Kings के बीच हुआ मुकाबला इस बार सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि विवादों की वजह से चर्चा में है.

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 18, 2026, 11:02 AM IST

RCB vs CSK मैच बना सिरदर्द: IPL के एक टिकट के चक्कर में 5 FIR, फैंस की जेब और जान दोनों पर खतरा

5 FIRs Filed Over a Single Ticket at Chinnaswamy Stadium. Photo Credit: AI

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क्या आपने भी कभी बड़े मैच का टिकट पाने के लिए घंटों कोशिश की है? ज़रा सोचिए, वही मैच अगर आपको परेशानी, ठगी और डर का कारण बन जाए तो? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुआ मुकाबला इस बार सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि विवादों की वजह से चर्चा में है.बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस हाई-वोल्टेज मैच के लिए टिकट की भारी डिमांड थी. लेकिन इसी उत्साह ने कुछ लोगों को अवैध कमाई का रास्ता दिखा दिया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1500 रुपये का टिकट कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा था. आम फैंस, जो सिर्फ अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने आए थे, वही इस खेल में सबसे बड़े शिकार बन गए.

एक मैच, 5 FIR: पुलिस क्यों हुई सख्त?

पूरे मामले में Cubbon Park Police Station में कुल 5 FIR दर्ज की गईं. इनमें मुख्य आरोप थे:

* टिकट ब्लैक मार्केटिंग
* स्टेडियम के अंदर पटाखे फोड़ना
* सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है. साफ संदेश है, क्रिकेट का जुनून कानून से ऊपर नहीं है.

पटाखों ने बढ़ाया खतरा, मैच बना रिस्क ज़ोन

मैच के दौरान कुछ लोगों ने स्टेडियम के अंदर पटाखे फोड़े, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया. भीड़भाड़ वाले इलाके में ऐसी हरकत न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि जानलेवा भी हो सकती है. IPL जैसे इवेंट अब सिर्फ खेल नहीं, बल्कि “हाई रिस्क भीड़” बनते जा रहे हैं, जहां एक छोटी लापरवाही बड़े हादसे में बदल सकती है.

फैंस की जेब, सुरक्षा और भरोसा

इस पूरी घटना का सबसे बड़ा असर आम दर्शकों पर पड़ा है. क्योंकि पैसे देकर भी असली टिकट नहीं मिल रहा और सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं. साथ ही स्टेडियम का अनुभव खराब हो रहा है. तो अगली बार मैच देखने जाएं, तो सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, सावधानी भी साथ ले जाएं.

आगे क्या बदलेगा?

इस घटना के बाद संभावना है कि आने वाले मैचों में:

* टिकट सिस्टम और सख्त होगा
* स्टेडियम एंट्री पर कड़ी जांच होगी
* ब्लैक मार्केटिंग पर बड़ी कार्रवाई होगी

यानी, फैंस के लिए नियम सख्त होंगे, लेकिन शायद अनुभव ज्यादा सुरक्षित भी. ये बात समझ लें कि क्रिकेट सिर्फ मनोरंजन है, लेकिन जब इसमें अवैध कमाई और लापरवाही जुड़ जाती है, तो वही खुशी परेशानी बन जाती है. सही प्लेटफॉर्म से टिकट खरीदना और नियमों का पालन करना अब सिर्फ सलाह नहीं, जरूरत है.

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