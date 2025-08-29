BCCI President: रोजर बिन्नी ने दिया इस्तीफा, नया अध्यक्ष चुने जाने तक राजीव शुक्ला संभालेंगे जिम्मेदारी

'ईंट का जवाब पत्थर से', Donald Trump को लगेगा झटका, 50 देशों के लिए तैयार हो रहा ये मास्टर प्लान
स्पोर्ट्स
BCCI President News: बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जिसके बाद राजीव शुक्ला को अगले चुनाव होने तक बीसीसीआई प्रेसीडेंट पद की जिम्मेदारी दी गई है.
Rajeev Shukla BCCI President: बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जिसके बाद राजीव शुक्ला को अगले चुनाव होने तक बीसीसीआई प्रेसीडेंट पद की जिम्मेदारी दी गई है. बुधवार को एपेक्स काउंसिल की बैठक हुई थी जिसमें अध्यक्ष रोजन बिन्नी और राजीव शुक्ला नजर आए थे. इस बैठक में ड्रीम11 के अनुबंध की समाप्ति की चर्चा की गई. इसके साथ ही अगले प्रायोजक को लेकर भी बातचीत की गई.
बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक, अध्यक्ष पद के लिए उम्र 70 वर्ष है. इसके बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ता है. रोजर बिन्नी का जन्म कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में 19 जुलाई 1955 में हुआ था. यानी इस समय उनकी उम्र 70 वर्ष और 41 दिन है. तय नियमों के मुताबिक, वह बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के योग्य नहीं थे. इसी कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.
Rajeev Shukla likely to become acting BCCI president in July: Sources— ANI Digital (@ani_digital) June 2, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/ciHZgODHsb#RajeevShukla #BCCI #RogerBinny #cricket pic.twitter.com/NHK4gCRaBy
रोजर बिन्नी ने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है जिसके बाद अब अध्यक्ष पद का कार्यभार राजीव शुक्ला संभालेंगे. बता दें कि, राजीव शुक्ला को अगले चुनाव होने और बीसीसीआई का अध्यक्ष तय होने तक के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. राजीव शुक्ला साल 2020 पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष के पद का काम संभाल रहे हैं. उनकी उम्र अभी 65 वर्ष है.
