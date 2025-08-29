BCCI President: रोजर बिन्नी ने दिया इस्तीफा, नया अध्यक्ष चुने जाने तक राजीव शुक्ला संभालेंगे जिम्मेदारी

BCCI President News: बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जिसके बाद राजीव शुक्ला को अगले चुनाव होने तक बीसीसीआई प्रेसीडेंट पद की जिम्मेदारी दी गई है.

Rajeev Shukla BCCI President: बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जिसके बाद राजीव शुक्ला को अगले चुनाव होने तक बीसीसीआई प्रेसीडेंट पद की जिम्मेदारी दी गई है. बुधवार को एपेक्स काउंसिल की बैठक हुई थी जिसमें अध्यक्ष रोजन बिन्नी और राजीव शुक्ला नजर आए थे. इस बैठक में ड्रीम11 के अनुबंध की समाप्ति की चर्चा की गई. इसके साथ ही अगले प्रायोजक को लेकर भी बातचीत की गई.

क्यों दिया रोजर बिन्नी ने इस्तीफा?

बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक, अध्यक्ष पद के लिए उम्र 70 वर्ष है. इसके बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ता है. रोजर बिन्नी का जन्म कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में 19 जुलाई 1955 में हुआ था. यानी इस समय उनकी उम्र 70 वर्ष और 41 दिन है. तय नियमों के मुताबिक, वह बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के योग्य नहीं थे. इसी कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

राजीव शुक्ला संभालेंगे कार्यभार

रोजर बिन्नी ने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है जिसके बाद अब अध्यक्ष पद का कार्यभार राजीव शुक्ला संभालेंगे. बता दें कि, राजीव शुक्ला को अगले चुनाव होने और बीसीसीआई का अध्यक्ष तय होने तक के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. राजीव शुक्ला साल 2020 पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष के पद का काम संभाल रहे हैं. उनकी उम्र अभी 65 वर्ष है.