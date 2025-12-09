FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Hardik Pandya को लेकर सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, भारतीय कप्तान ने बताया टीम के लिए कितने जरूरी हैं 'कुंगफू पांड्या'

Hardik Pandya को लेकर सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, भारतीय कप्तान ने बताया टीम के लिए कितने जरूरी हैं 'कुंगफू पांड्या' Hardik को लेकर सूर्या का बड़ा बयान, कप्तान ने बताया टीम के लिए कितने जरूरी हैं 'कुंगफू पांड्या'

अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?

अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?

योगी सरकार का ‘सुपर सिक्योरिटी मॉडल’, पहली बार बनेगा घुसपैठियों का डेटाबेस, UP में फुलप्रूफ एक्शन तैयार

योगी सरकार का ‘सुपर सिक्योरिटी मॉडल’, पहली बार बनेगा घुसपैठियों का डेटाबेस, UP में फुलप्रूफ एक्शन तैयार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ? 

Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ?

धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे

धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे

5 आसान स्टेप्स में अपनी कॉफी को बनाएं Anti-inflammatory, सूजन, दर्द और इंफ्लेमेशन से मिलेगा छुटकारा

5 आसान स्टेप्स में अपनी कॉफी को बनाएं Anti-inflammatory, सूजन, दर्द और इंफ्लेमेशन से मिलेगा छुटकारा

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

IPL ऑक्शन से पहले आर आश्विन ने पोस्ट की Sunny Leone की फोटो, फैंस हुए हैरान, ले ली मौज...

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने मंगलवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी की एक तस्वीर पोस्ट कर सोशल मीडिया को बहस में पड़ने का मौका दे दिया है. आश्विन का इस तस्वीर को पोस्ट करना भर था इसपर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 09, 2025, 03:29 PM IST

IPL ऑक्शन से पहले आर आश्विन ने पोस्ट की Sunny Leone की फोटो, फैंस हुए हैरान, ले ली मौज...
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत के पूर्व ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने अपने ऑफिशियल X (पहले ट्विटर) हैंडल पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी की एक तस्वीर पोस्ट करके सोशल मीडिया पर फैंस को हैरान कर दिया. मंगलवार को, इस अनुभवी क्रिकेटर ने दो तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया, जिसमें एक तरफ सनी लियोनी की तस्वीर थी, जबकि दूसरी तरफ चेन्नई की साधु स्ट्रीट का नज़ारा था.

अश्विन की पोस्ट ने कुछ फैंस को हैरान कर दिया, वहीं कुछ लोग 37 साल के अश्विन की लेटेस्ट एक्टिविटी के पीछे का लॉजिक समझने में कामयाब रहे.

बता दें, अश्विन का पोस्ट तमिलनाडु के ऑल-राउंडर सनी संधू के लिए एक मज़ेदार शाउटआउट था, जिन्होंने हाल ही में चल रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना T20 डेब्यू किया है.

सोमवार को, संधू ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सौराष्ट्र के खिलाफ मैच में मैच जिताने वाला कैमियो किया.

तमिलनाडु के लिए अपना दूसरा मैच खेलते हुए, सनी ने सिर्फ 9 गेंदों पर 30 रन बनाए और साई सुदर्शन (55 गेंदों पर 101*) के साथ 37 रनों की अहम पार्टनरशिप की, जिससे उनकी टीम को जीत दिलाने में मदद मिली.

जैसा कि फैंस ने बताया, अश्विन का पोस्ट 22 साल के अनकैप्ड ऑल-राउंडर के लिए एक शाउटआउट था.

सनी संधू ने IPL 2026 मिनी ऑक्शन के लिए रजिस्टर किया है, और अश्विन की पोस्ट के बाद इस ऑलराउंडर की डिमांड बढ़ सकती है. उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये है.

मैच में पहले, जयदेव उनादकट और चेतन सकारिया ने 183 रन के टारगेट का पीछा करते हुए TN को 29 रन पर 3 विकेट गंवाने पर मजबूर कर दिया था, और साई सुदर्शन को अकेले दम पर टीम को बचाने का काम सौंपा गया था.

जब उनके साथी नहीं रहे, तो उन्होंने 28 गेंदों में ताबड़तोड़ फिफ्टी लगाई, और अपने खास फ्लिक, पुल, कट और ड्राइव से गेंद को चारों तरफ मारा.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का लीग स्टेज सोमवार को खत्म हो गया, जिसमें टीमों ने सुपर लीग में अपनी जगह पक्की कर ली.

ग्रुप A से मुंबई और आंध्र, ग्रुप B से हैदराबाद और मध्य प्रदेश, ग्रुप C से पंजाब और हरियाणा, और ग्रुप D से राजस्थान और झारखंड ने जगह बनाई. अब उन्हें चार-चार के दो ग्रुप में बांटा जाएगा, और जो टीमें उन ग्रुप में टॉप पर रहेंगी, वे 18 दिसंबर को पुणे में फाइनल खेलेंगी.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ? 
Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ?
धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे
धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे
5 आसान स्टेप्स में अपनी कॉफी को बनाएं Anti-inflammatory, सूजन, दर्द और इंफ्लेमेशन से मिलेगा छुटकारा
5 आसान स्टेप्स में अपनी कॉफी को बनाएं Anti-inflammatory, सूजन, दर्द और इंफ्लेमेशन से मिलेगा छुटकारा
हार्ट को हेल्दी और स्ट्रांग रखते हैं ये 6 फूड्स, डाइट में शामिल करते ही ​हेल्थ के साथ ही फिट रहेगा दिल
हार्ट को हेल्दी और स्ट्रांग रखते हैं ये 6 फूड्स, डाइट में शामिल करते ही ​हेल्थ के साथ ही फिट रहेगा दिल
ये है दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश, जहां खुलेआम होती है बेइमानी, जानें भारत की रैंकिंग
ये है दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश, जहां खुलेआम होती है बेइमानी, जानें भारत की रैंकिंग
MORE
Advertisement
धर्म
2026 में इन 3 राशियों के करियर, नौकरी और पैसे पर रहेगी शनि की नजर,  जाने कैसा रहेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर  
2026 में इन 3 राशियों के करियर, नौकरी और पैसे पर रहेगी शनि की नजर, जाने कैसा रहेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर
Numerology: चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
7 December Aaj Ka Rashifal: आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
MORE
Advertisement