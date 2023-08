FIDE World Cup Chess Tournament: इतिहास नहीं रच सके प्रज्ञाननंदा, वर्ल्ड कप फाइनल के टाईब्रेकर में चूका 18 साल का भारतीय ग्रैंडमास्टर

डीएनए हिंदी: Praggnanandhaa Latest News- भारत का अगला विश्वनाथन आनंद कहे जा रहे 18 साल के ग्रैंडमास्टर रमेशबाबू प्रज्ञाननंदा वर्ल्ड चैंपियन बनने से आखिरी कदम पर चूक गए. प्रज्ञाननंदा गुरुवार को बाकू में खेले जा रहे फिडे वर्ल्ड कप शतरंज टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड नंबर-1 मैग्स कार्लसन से हार गए. हालांकि हार से पहले प्रज्ञाननंदा ने कार्लसन को तगड़ी चुनौती दी और मुकाबले को टाईब्रेकर तक खींच लिया. इसके बावजूद वे कार्लसन को अपना पहला विश्व कप खिताब जीतने से नहीं रोक सके.

दो बाजी ड्रॉ खेली, लेकिन टाईब्रेकर में हार गए

प्रज्ञाननंधा (Praggnanandhaa) ने वर्ल्ड कप फाइनल में दो दिन के अंदर मैग्नस कार्लसन को दो बाजियों में कड़ी टक्कर दी. 18 साल के प्रज्ञाननंदा ने 32 साल के कार्लसन को दोनों बाजियों में ड्रॉ खेलने के लिए मजबूर किया. पहली बाजी 34 चाल तक चली, जबकि दूसरी बाजी में 30 चाल के बाद ड्रॉ रखने पर सहमति बन गई. इसके बाद विश्व विजेता का फैसला करने के लिए दोनों के बीच गुरुवार को टाईब्रेकर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रज्ञाननंदा को शिकस्त देने में कार्लसन कामयाब हो गए.

इंटरनेशनल चैस फेडरेशन ने की तारीफ

इंटरनेशनल चैस फेडरेशन (International Chess Federation) ने हार के बावजूद प्रज्ञाननंदा की तारीफ की है. FIDE ने ट्वीट में कहा, प्रज्ञाननंदा 2023 FIDE World Cup के रनरअप हैं. 18 साल के विलक्षण भारतीय बच्चे को टूर्नामेंट में बेहद प्रभावित करने के लिए बधाई. फाइनल की राह में प्रज्ञाननंदा ने कई दिग्गजों को हराया, जिनमें वर्ल्ड नंबर-2 हिकारू नाकामुरा (Hikaru Nakamura) और वर्ल्ड नंबर-3 फैबियानो कारुआना (Fabiano Caruana) भी शामिल हैं. R Praggnanandhaa ने सिल्वर मेडल जीतने के साथ ही FIDE Candidate का टिकट भी कटवा लिया है.

International Chess Federation (FIDE) tweets, "Praggnanandhaa is the runner-up of the 2023 FIDE World Cup! Congratulations to the 18-year-old Indian prodigy on an impressive tournament! On his way to the final, Praggnanandhaa beat, among others, world #2 Hikaru Nakamura and #3… pic.twitter.com/g9Ky5VUdA4