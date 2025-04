आईपीएल 2025 पूर्व में खेले गए आईपीएल से अलग है? क्यों? कारण ये है कि इस सीजन में पॉइंट्स टेबल पर हम उन टीमों को देख रहे हैं जिन्होंने अपनी परफॉरमेंस से तमाम बड़ी टीमों को पीछे छोड़ दिया है. पंजाब किंग्स का भी शुमार ऐसी ही टीमों में है. इस सीजन चाहे वो श्रेयस अय्यर की कप्तानी हो या फिर टीम के बाकी लोगों का परफॉरमेंस सब अपने में बेमिसाल है. अब सवाल ये है कि क्या इस सीजन अपनी परफॉरमेंस के बल पर पंजाब किंग्स आईपीएल के टाइटल पर कब्ज़ा जमाने में कामयाब होगी? जवाब भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने दिया है, जिन्होंने टीम को लेकर अशुभ भविष्वाणी की है और कहा है कि इस बार भी PBKS के हाथ मायूसी लगेगी और टीम को खाली हाथ घर लौटना होगा.

तिवारी ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पंजाब के मैच पर अपनी राय दी, जो बारिश के कारण बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया. पूर्व केकेआर बल्लेबाज ने पीबीकेएस के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग की आलोचना की क्योंकि उन्होंने उन पर संघर्षरत ग्लेन मैक्सवेल की कीमत पर भारतीय खिलाड़ियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया.

शनिवार को, 15वें ओवर में प्रभसिमरन सिंह की 49 गेंदों पर 83 रनों की तूफानी पारी समाप्त होने के बाद, तिवारी को उम्मीद थी कि नेहल वढेरा को चौथे नंबर पर भेजा जाएगा, जिन्होंने पिछले सीजन में पंजाब और मुंबई इंडियंस दोनों के लिए इस स्थान पर अपनी योग्यता साबित की थी. लेकिन इसके बजाय, पोंटिंग ने मैक्सवेल का समर्थन किया, जिनका खराब प्रदर्शन जारी रहा और वे 8 गेंदों पर सात रन बनाकर आउट हो गए.

पारी में केवल 20 गेंदें बची थीं और पंजाब की नज़र 200 से ज़्यादा के स्कोर पर थी, तिवारी को लगा कि शशांक सिंह, जो एक सिद्ध फिनिशर हैं, सही कदम हो सकते थे. लेकिन फ्रैंचाइज़ी ने आश्चर्यजनक रूप से मार्को जेनसन को पांचवें नंबर पर और उसके बाद जोश इंगलिस को चुना.

पोंटिंग को भारतीय खिलाड़ियों के बजाय ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को तरजीह देते देख तिवारी ने मुख्य कोच को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह इसी रणनीति पर चलते हैं तो पंजाब इस सीजन में आईपीएल ट्रॉफी जीतने का मौका खो देगा.

तिवारी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि, 'मुझे लगता है कि पंजाब की टीम इस सीजन में आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाएगी क्योंकि आज जब वे बल्लेबाजी कर रहे थे तो मैंने देखा कि कोच ने भारतीय फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों नेहल वढेरा और शशांक सिंह को नहीं भेजा, बल्कि उन्होंने अपने विदेशी खिलाड़ियों पर भरोसा जताया कि वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए और निचले क्रम में भारतीय खिलाड़ियों पर उनका भरोसा कम ही दिखा. अगर वह इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो शीर्ष दो में जगह बनाने के बावजूद खिताब उनसे दूर रहेगा.'

My gut feeling says that punjab team will not be able to win the #IPL trophy this season because what I saw today when they were batting was, the coach didn’t send Indian inform batters Nehal wadera and Shasank singh, instead he trusted his foreign players to deliver, but they…