पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने की ICC की आलोचना, लगाया भारतीय प्रभाव का आरोप और कहा ऐसा...

सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट के जरिये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ICC की आलोचना की और ग्लोबल क्रिकेट संस्था पर भारत के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया है.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मंगलवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की आलोचना की और ग्लोबल क्रिकेट संस्था पर भारत के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया. मामले में दिलचस्प ये कि ख्वाजा ने ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बढ़ते तनाव के बीच एक नई ग्लोबल क्रिकेट गवर्निंग बॉडी बनाने की भी मांग की. ध्यान रहे कि वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा.

क्या बताता है ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पोस्ट

ख्वाजा आसिफ ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा, 'जेंटलमैन गेम की भावना को ज़िंदा रखने के लिए क्रिकेट के एक नए इंटरनेशनल संगठन की ज़रूरत है.' अपने पोस्ट में आगे उन्होंने आगे कहा कि ICC 'दक्षिण एशिया में भारतीय राजनीतिक हितों का बंधक' बन गया है. उन्होंने खुले तौर पर इस संस्था की आज़ादी पर सवाल उठाया.

बताते चलें कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए अपनी टीम को मंज़ूरी दे दी, लेकिन घोषणा की कि वह फरवरी में कोलंबो, श्रीलंका में भारत के खिलाफ़ मैच का बहिष्कार करेगा. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस फैसले के पीछे का कारण नहीं बताया.

ICC ने जवाब में कहा कि यह कदम 'ग्लोबल गेम या दुनिया भर के फैंस, जिसमें पाकिस्तान के लाखों लोग शामिल हैं, उनके भले के लिए नहीं है.'

कहां से मामला विवाद में हुआ परिवर्तित

पाकिस्तान की आलोचना ICC के टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने के फैसले के बाद हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण सुरक्षा चिंताओं के चलते अपने मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने के लिए कहा था. पाकिस्तान बांग्लादेश के समर्थन में आया और कहा कि यह फैसला भेदभावपूर्ण है और पक्षपातपूर्ण शासन को दिखाता है.

राजनीतिक तनाव का असर क्रिकेट के मैदान पर

दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ने की वजह से भारत और पाकिस्तान ने 2012 से कोई बाइलेटरल सीरीज़ नहीं खेली है. उनकी दुश्मनी ज़्यादातर सिर्फ़ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट तक ही सीमित रही है. यह टकराव पिछले साल सितम्बर में एशिया कप 2025 के दौरान ज़्यादातर देखने को मिला था.

भारतीय खिलाड़ियों ने पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी.