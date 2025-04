पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भारत में हुए आतंकी हमले पर अपनी चुप्पी को लेकर अपने देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की आलोचना की है. 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुई इस घटना में हथियारबंद लोगों ने पर्यटकों पर गोलियां चलाईं, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई. दुनिया के शीर्ष नेताओं द्वारा हमले की व्यापक निंदा के बावजूद, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस घटना के बारे में कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है.

हालांकि, शहबाज शरीफ की चुप्पी कनेरिया को पसंद नहीं आई, जिन्होंने इस मामले पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए. पूर्व कलाई के स्पिनर ने घटना के बारे में खुलकर बात न करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की आलोचना की और उन पर 'आतंकवादियों को पनाह देने और पालने-पोसने' का आरोप लगाया.

कनेरिया ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा, 'अगर पाकिस्तान की पहलगाम आतंकी हमले में कोई भूमिका नहीं है, तो प्रधानमंत्री @CMShehbaz ने अभी तक इसकी निंदा क्यों नहीं की? आपकी सेना अचानक हाई अलर्ट पर क्यों है? क्योंकि आप अंदर से सच्चाई जानते हैं - आप आतंकवादियों को पनाह और पोषण दे रहे हैं. शर्म आनी चाहिए.'

If Pakistan truly has no role in the Pahalgam terror attack, why hasn’t Prime Minister @CMShehbaz condemned it yet? Why are your forces suddenly on high alert? Because deep down, you know the truth — you’re sheltering and nurturing terrorists. Shame on you.