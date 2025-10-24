ACC Headquarters में नहीं है Asia Cup की ट्रॉफी, विवादों में मोहसिन नकवी...

Nita Ambani most expensive jewels: 500 करोड़ के नेकलेस से लेकर 58 करोड़ रुपये की अंगूठी तक, देखें नीता अंबानी का ज्वेलरी कलेक्शन
खबर ही कि एसीसी अध्यक्ष और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक़वी ने एसीसी मुख्यालय से ट्रॉफी हटाकर अबू धाबी में किसी अज्ञात स्थान पर रख दी है. मामला सामने आने के बाद से ही नकवी को लेकर तमाम तरह की आलोचना हो रही है.
भारत ने 28 सितंबर, 2025 को एशिया कप जीता था. लगभग एक महीना बीत चुका है, लेकिन चैंपियन टीम को अभी भी ट्रॉफी नहीं मिली है. इस संदर्भ में जो ताज़ा रिपोर्ट्स सामने आई हैं यदि उनपर विश्वास करें तो एसीसी अध्यक्ष और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक़वी ने एसीसी मुख्यालय से ट्रॉफी हटाकर अबू धाबी में किसी अज्ञात स्थान पर रख दी है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई के एक अधिकारी ने हाल ही में दुबई स्थित एसीसी कार्यालय का दौरा किया और कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि ट्रॉफी हटा दी गई है और अब नक़वी के पास है.
एएनआई के एक सूत्र ने खुलासा किया, 'कुछ दिन पहले बीसीसीआई के एक अधिकारी एसीसी मुख्यालय गए थे. जब उन्होंने एसीसी कार्यालय में ट्रॉफी के बारे में पूछताछ की, तो कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि इसे यहां से हटा दिया गया है और अबू धाबी में किसी जगह मोहसिन नक़वी के पास है.'
यह घटना पहले से ही चल रहे नाटकीय ट्रॉफी हस्तांतरण विवाद को और बढ़ा देती है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है.भारत ने फाइनल जीतने के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान नकवी से सीधे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था.
तब से, एसीसी प्रमुख ने योग्य चैंपियन को ट्रॉफी सौंपने के लिए अलग-अलग शर्तें रखी हैं. इस हफ्ते की शुरुआत में, ऐसी खबरें आईं थीं कि मोहसिन नकवी के निर्देश पर दुबई स्थित आईसीसी अकादमी परिसर में एसीसी कार्यालय के अंदर ट्रॉफी बंद कर दी गई थी.
उन्होंने कथित तौर पर अधिकारियों से कहा था कि उनकी अनुमति के बिना एशिया कप को नहीं हटाया जाना चाहिए. ट्रॉफी के स्थानांतरण के संबंध में कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं हुई है.
बीसीसीआई ने कहा है कि उसने इस मामले को खत्म करने के लिए एसीसी से औपचारिक रूप से ट्रॉफी भारत को सौंपने का अनुरोध किया है.
इस बीच, नकवी ने एक औपचारिक हस्तांतरण समारोह का प्रस्ताव रखा है और ट्रॉफी तभी देने पर सहमति जताई है जब कोई खिलाड़ी इसे लेने आएगा.
फिलहाल, बीसीसीआई और एसीसी प्रमुख के बीच गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा है. यह ड्रामा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. और नकवी द्वारा एसीसी मुख्यालय से ट्रॉफी हटाने की ताज़ा खबरों के साथ, यह मामला और भी पेचीदा हो गया है.