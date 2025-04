ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज हारने के बाद क्रिकेट के तमाम जानकार ऐसे हैं, जिनका मानना है कि रोहित शर्मा का भविष्य अधर में है. तब आलोचकों ने इस बात पर भी बल दिया कि अब वो वक्त आ गया है जब रोहित को खुद आगे आना चाहिए और अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर देनी चाहिए. लेकिन रोहित ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब दिलवाकर न केवल आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दिया. बल्कि ये भी बताया कि भले ही उनकी उम्र 41 साल हो लेकिन उनकी नजर 2027 के क्रिकेट वर्ल्ड कप पर है.

बता दें कि रोहित पहले ही उन अटकलों को विराम दे चुके हैं, जिनमें उनके रिटायरमेंट की बात हुई. रोहित ने स्वयं इस बात को कहा था कि, 'मैं वनडे से संन्यास नहीं ले रहा हूं'. रोहित कितने समय तक खेल सकते हैं, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब केवल वही दे सकते हैं, या शायद बीसीसीआई. लेकिन एक बात तय है. 2027 का विश्व कप निश्चित रूप से उनके दिमाग में है. और इसके लिए, अगर उन्हें अतिरिक्त प्रयास करने पड़े, तो वे करेंगे.

सवाल होगा रोहित से जुड़ी ये तमाम बातें क्यों? कारण है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क का पॉडकास्ट Beyond23. इस पॉडकास्ट में रोहित ने ऐसी तमाम बातें की हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि अभी रोहित में न केवल बहुत सारा क्रिकेट बाकी है. बल्कि उनकी नजर 27 में एक और उपलब्धि अपने नाम करने में है.

जिक्र क्लार्क के पॉडकास्ट का हुआ है. तो यह बताना भी बहुत जरूरी है कि क्लार्क ने रोहित को सुझाव दिया है कि वे 45 साल तक क्रिकेट खेलते रहें. क्लार्क ने रोहित से कहा कि, 'तुम अभी दोबारा पिता बने हो, तुम्हारे पास पिता बनने का पूरा वक्त है, लेकिन क्रिकेट खेलते रहो.'

क्लार्क की इन बातों पर रोहित ने हंसते हुए कहा कि, 'मैं कल घर जा रहा हूं, सिर्फ एक दिन के लिए डैड बनूंगा.' क्लार्क ने आगे कहा, 'लोग समझते नहीं, एक दिन घर में रहना दो हफ्तों के बराबर होता है. अपनी फैमिली, अपना बिस्तर, सब कुछ बहुत सुकून देता है.

पॉडकास्ट में रोहित ने उस घटना को भी याद किया जब बेटी के जन्म के वक़्त वो घर नहीं पहुंच पाए थे. रोहित ने कहा कि 2018 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में, मुझे एक टेस्ट मैच छोड़कर घर वापस लौटना पड़ा, लेकिन मैं एक दिन लेट हो गया था.

रोहित ने बताया कि उनकी पत्नी पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी थी और टीम बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के बीच में थी और तब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी की उन्हें देर से निकलना पड़ा और जीवन का एक जरूरी पल उन्होंने मिस कर दिया.

