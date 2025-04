शुक्रवार, 4 अप्रैल 2025 शायद ये तारीख मुंबई इंडियंस उसमें भी हार्दिक पंड्या के फैंस कभी भूल पाएं। पांड्या ने आईपीएल में पांच विकेट लेने वाले पहले कप्तान बनकर क्रिकेट इतिहास में एक उल्लेखनीय छाप छोड़ दी है. बता दें कि 31 साल के पंड्या, जो वर्तमान में आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, ने लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ चार ओवर में सिर्फ 36 रन देकर पांच विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया और उन तमाम लोगों के मुंह पर ताला जड़ दिया है जो उनकी या फिर उनके गेम की आलोचना करते थे.

ज्ञात हो कि पांड्या की असाधारण गेंदबाजी ने एलएसजी को 20 ओवर में 8 विकेट पर 203 रन पर रोकने में अहम भूमिका निभाई है. पंड्या ने नौवें ओवर की पांचवीं गेंद पर निकोलस पूरन को 12 रन पर आउट करके अपने शानदार प्रदर्शन की शुरुआत की, जिसका कैच दीपक चाहर ने लिया.

अपने दूसरे ओवर में पांड्या ने फिर से कमाल दिखाया, ऋषभ पंत को छह गेंदों पर सिर्फ 2 रन पर आउट कर दिया, जिन्हें सब्सटीट्यूट फील्डर कॉर्बिन बॉश ने कैच किया.

18वें ओवर में, पंड्या ने दक्षिण अफ़्रीकी टी20 कप्तान एडेन मार्करम को आउट करके अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी, जिन्होंने राज अंगद बावा के हाथों कैच आउट होने से पहले 38 गेंदों पर 53 रन बनाए थे.

Meet the 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍 in #TATAIPL history to take a 5️⃣-wicket haul 🫡#MI skipper Hardik Pandya shines with the ball against #LSG with his maiden TATA IPL Fifer 🔥



Updates ▶️ https://t.co/HHS1Gsaw71#LSGvMI | @mipaltan | @hardikpandya7 pic.twitter.com/QGB6ySKRBi