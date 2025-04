शुक्रवार, 4 अप्रैल 2025 को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ़ IPL 2025 के मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत ने वही किया जिसे लेकर इस आईपीएल सीजन में उनकी खूब आलोचना हुई. दिलचस्प ये कि मैच से पहले, पंत ने अपने और LSG के कुछ साथियों के प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता के बारे में तमाम बड़ी-बड़ी बातें की थीं. पंत ने कहा था कि, 'हमारे कुछ खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं.

ध्यान रहे कि एकाना में हुए मैच में एक बार फिर पंत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. हार्दिक पांड्या की बॉल पर आउट हुए पंत ने छह गेंदों पर केवल दो रन बनाए थे.

जिक्र अगर पांड्या की बॉलिंग का हो तो उन्होंने धीमी गेंद डाली थी, जो लेंथ पर थी, पंत ने उसे हिट करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद किनारे पर लगी और इस तरह पंत कॉर्बिन बॉश को कैच दे बैठे.

लगातार संघर्ष कर रहे हैं ऋषभ पंत

गौरतलब है कि आईपीएल 2025 में पंत का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, उन्होंने चार मैचों में 4.75 की औसत और 59.37 की स्ट्राइक रेट से केवल 19 रन बनाए हैं. 0, 15, 2 और 2 के स्कोर के साथ, वह अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से बहुत दूर रहे हैं.

पिछले नवंबर में, पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए, जिन्हें जेद्दा में मेगा नीलामी के दौरान 27 करोड़ रुपये में खरीदा गया था. सोशल मीडिया पर फैंस पंत के खेलने के तरीके से खुश नहीं थे. एक फैन ने कहा कि पंत के दिन खराब चल रहे हैं और दुर्भाग्य से वह आउट हो रहे हैं.

Guy got trolled for making face at Pant's dismissal last match so tonight he came with smiling face after Pant's dismissal.



I feel really bad for this old man, he spent 7,090 crores on this franchise and 27 crores on Rishabh Pant, still he is not allowed to show his frustration! pic.twitter.com/4h52BcuyVD