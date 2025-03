IPL 2025: SRH vs LSG: शार्दुल ठाकुर ने सनराइजर्स हैदराबाद को झटका देते हुए पावरप्ले में लगातार गेंदों पर दो विकेट चटकाए. मैच में कुल 4 विकेट लेने वाले शार्दुल की जमकर तारीफ हो रही है और सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है.

Hyderabad में SunRisers Hyderabad के खिलाफ Lucknow Super Giants के मुकाबले में Shardul Thakur इतिहास रचने में कामयाब हुए और उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया. हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में ठाकुर कप्तान ऋषभ पंत की उम्मीदों पर खरे उतरे. पावर प्ले के दौरान अपनी गेंदबाजी से उन्होंने जिस तरह सनराइजर्स के बड़े हिटिंग बल्लेबाजों को वापस पवेलियन भेजा साबित हो गया कि अगर संयम बरतने के साथ-साथ सही टेक्नीक का इस्तेमाल किया जाए तो वही होता है जो आज Kavya Maran के रणबांकुरों के साथ हुआ.

ध्यान रहे मैच शुरू होने से पहले क्रिकेट के तमाम जानकारों ने भविष्यवाणी की थी कि सनराइजर्स चोटों से कमजोर लखनऊ की गेंदबाजी लाइन-अप के खिलाफ 300 रन का आंकड़ा पार कर जाएगा. यह अनुमान सनराइजर्स की आईपीएल 2025 की धमाकेदार शुरुआत से लगाया जा सकता है, जहां उन्होंने रविवार को अपने शुरुआती मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ 286 रन बनाए.

हालांकि, शार्दुल ठाकुर ने पावरप्ले में बाजी पलट दी, उन्होंने अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को लगातार गेंदों पर आउट किया. उन्होंने अभिषेक को एक अच्छी दिशा में डाली गई शॉर्ट बॉल से 6 रन पर आउट कर दिया. अगली ही गेंद पर शार्दुल ने पिछले मैच के शतकवीर ईशान किशन को गोल्डन डक पर आउट कर दिया.

तीसरे ओवर में 15 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद सनराइजर्स ने खुद को शुरुआती मुश्किल में पाया. चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, उन्होंने अपने पिछले गेम के पहले तीन ओवरों में 45 रन बनाए थे.

सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने शार्दुल ठाकुर की इस क्षमता का जश्न मनाया और उनकी जुझारूपन की प्रशंसा की.

शार्दुल आईपीएल 2025 सीजन की शुरुआत से कुछ दिन पहले चोटिल हुए मोहसिन खान को रिप्लेस करने के बाद एलएसजी के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई कर रहे हैं.

शार्दुल के मामले में जो बात स्तब्ध करती है वो ये कि यह अनुभवी ऑलराउंडर आईपीएल मेगा नीलामी में नहीं बिका जिससे वो तमाम लोग खासे विचलित हुए जो शार्दुल के मुरीद हैं.

ध्यान रहे कि शार्दुल ने एलएसजी के शुरुआती मैच में केवल दो ओवर गेंदबाजी की, लेकिन हैदराबाद में सनराइजर्स की मजबूत बल्लेबाजी लाइन-अप के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया.